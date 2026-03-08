Verso il derby: Ronaldinho ricorda il suo gol contro l'Inter

Ronaldinho, 45 anni, ha segnato il suo primo gol in maglia rossonera nel derby contro l'Inter del 28 settembre 2008: ecco il video che ha pubblicato sui social per ricordare quel momento

Ronaldinho è stato uno dei giocatori più incredibili della storia del Calcio. Un funambolo in grado di far girare la testa gli avversari con i suoi dribbling e le sue sterzate. Dal 2008 al 2011, il fantasista brasiliano ha indossato la maglia del Milan, con cui ha realizzato 26 gol in 95 presenze.

Milan, la carica di Ronaldinho in vista del derby

Nella sua avventura al Milan, Ronaldinho è stato più volte protagonista del derby della Madonnina. Il 28 settembre 2008, la sua prima rete con la maglia del Diavolo ha deciso la stracittadina: 1-0 per i rossoneri. Ma in altre occasioni non è andata altrettanto bene. A pochi giorni dalla sfida con l'Inter del 24 gennaio 2010, ha fatto molto discutere la condotta del brasiliano: durante la settimana ha affittato una stanza in uno degli hotel più lussuosi di Milano, per dare una festa durata tre giorni.