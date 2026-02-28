Milan, Maldini sorprende Gerard Martin: tra passato e futuro rossonero

Giovedì 26 febbraio, Gerard Martin, terzino del Barcellona, ha compiuto 24 anni. Per questa occasione speciale, Paolo Maldini ha regalato al laterale del Barça una sua maglia autografata. Lo spagnolo ha manifestato in più occasioni la sua stima per l'ex capitano del Milan, tanto da guadagnarsi il soprannome di 'Gerard Maldini'.
"A Gerard, tanti auguri di buon compleanno e buona fortuna per la tua carriera. Con affetto, Paolo Maldini", recita la dedica a Martin sulla maglia di Maldini.
