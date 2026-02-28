Pianeta Milan
Milan, il regalo di Maldini a Gerard Martin: un dono che profuma di destino rossonero

Milan, Maldini sorprende Gerard Martin: tra passato e futuro rossonero
Il sogno di Gerard Martin diventa realtà il giorno del suo 24° compleanno: un regalo speciale da parte del suo idolo Paolo Maldini, leggenda del Milan
Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Milan nei confronti di Gerard Martin, ma il difensore del Barcellona ha spento ogni voce su una possibile partenza direzione Milano. Eppure c'è un forte anello di congiunzione tra il terzino blaugrana e il club rossonero, un uomo che - con ogni probabilità - sarebbe stato in grado di convincerlo a vestire la maglia del Diavolo.

Milan, il regalo di Maldini a Gerard Martin

Questo filo conduttore ha un nome e un cognome: Paolo Maldini. Cresciuto con il mito dell'ex capitano rossonero, il classe 2002 si è svegliato con una sorpresa di cui difficilmente potrà dimenticarsi.

Maldini regala una sua maglia autografata a Gerard Martin | AC Milan News

Giovedì 26 febbraio, Gerard Martin, terzino del Barcellona, ha compiuto 24 anni. Per questa occasione speciale, Paolo Maldini ha regalato al laterale del Barça una sua maglia autografata. Lo spagnolo ha manifestato in più occasioni la sua stima per l'ex capitano del Milan, tanto da guadagnarsi il soprannome di 'Gerard Maldini'.

"A Gerard, tanti auguri di buon compleanno e buona fortuna per la tua carriera. Con affetto, Paolo Maldini", recita la dedica a Martin sulla maglia di Maldini.

