Milan, Maldini sorprende Gerard Martin: tra passato e futuro rossonero

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Milan nei confronti di Gerard Martin, ma il difensore del Barcellona ha spento ogni voce su una possibile partenza direzione Milano. Eppure c'è un forte anello di congiunzione tra il terzino blaugrana e il club rossonero, un uomo che - con ogni probabilità - sarebbe stato in grado di convincerlo a vestire la maglia del Diavolo.