Milan, Modric sui social: “Andiamo avanti, 12 finali da qui alla fine!”

Anche se il Milan ha perso, una cosa è certa: l'atteggiamento che ha Luka Modric: ecco il post social del centrocampista croato
Alessia Scataglini
Anche se il Milan ha perso, una cosa è certa: l'atteggiamento che ha Luka Modric non cambia mai. Il numero 14 rossonero non posta mai subito dopo il match, ma fa passare almeno qualche ora per analizzare al meglio il tutto. Dopo i vari post social dei suoi compagni, anche il croato ha deciso di esporsi. Lo ha fatto direttamente oggi, a due gironi dal match contro il Parma, andato in scena domenica pomeriggio.

Sul suo profilo Instagram, Luka Modric ha pubblicato un carosello di foto scrivendo una semplice ma sentita didascalia accompagnata, ovviamente, dai due soliti cuori rossoneri: "Non è il risultato che volevamo ma andiamo avanti! 12 finali da qui alla fine! Forza Milan".

Oggi la squadra torna ad allenarsi a Milanello per preparare la trasferta contro la Cremonese, in programma domenica 1 marzo alle ore 12:30. Riusciranno i rossoneri a conquistare i 3 punti dopo la caduta di San Siro?

