Mila, ecco Cissè dopo l'intervento: 'Ancora più forte di prima, ci vediamo!'

Arrivano le prime parole di Alphadjo Cissè dopo l'intervento. Per chi se lo fosse perso, nell'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan ha chiuso l'arrivo a titolo definitivo del classe 2006 dall'Hellas Verona per circa 10 milioni di euro . Il club rossonero, in comune accordo col giocatore, aveva deciso di lasciare il talentuoso giocatore in prestito al Catanzaro , squadra di Serie B con cui ha iniziato la stagione.

Ma dopo poco aver firmato il contratto col Milan, Cissè si è gravemente infortunato. In particolare, l'ex Verona ha subito un grave infortunio alla coscia destra nel match con la Reggiana. Come raccontato in giornata, il classe 2006 si è operato in Finlandia nella giornata di ieri. L'intervento è riuscito perfettamente e il percorso riabilitativo sarà seguito sia dai rossoneri che dal club calabrese.