Milan, Loftus-Cheek sui social dopo l'operazione: 'Il peggio è passato'

Milan, Loftus-Cheek sui social dopo l’operazione: “Il peggio è alle spalle. Grazie a voi tifosi”

Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato sui propri social dopo l'intervento eseguito per l'infortunio subito col Parma
Arrivano importanti novità per quanto riguarda il terribile infortunio di Ruben Loftus-Cheek subito durante l'ultima partita di Serie A dei rossoneri. Ieri sera, al 7' di Milan-Parma, un'uscita alta di Edoardo Corvi, in piena area di rigore, ha mandato k.o. il centrocampista di Massimiliano Allegri. Trasportato subito in ospedale per il colpo subito, gli è stata riscontrata la frattura dei denti superiori e dell'osso alveolare mascellare. In mattinata l'inglese è stato operato e i tempi di recupero sono stimati intorno alle 8 settimane.

 

Intanto, sul proprio profilo Instagram, l'ex Chelsea ha pubblicato alcune storie in cui ha voluto tranquillizzare tutti e si è mostrato, presumibilmente, post operazione chirurgica.

Queste le sue parole sul proprio profilo: "E' stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti, e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Insieme". Il messaggio si conclude con due cuori, uno rosso e uno nero.

