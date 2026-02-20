Milan, Maldini ricorda sui social l'arrivo di Berlusconi a Milanello 40 anni fa

Pianeta Milan
L'ex capitano del Milan Paolo Maldini ha ricordato sul proprio profilo Instagram l'arrivo di Silvio Berlusconi a Milanello 40 anni fa
Esattamente 40 anni fa si registrò una giornata storica per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Il 20 febbraio 1986, il club rossonero veniva salvato dal fallimento economico e passava nelle mani del nuovo proprietario e presidente Silvio Berlusconi. Alcuni direbbero che il resto è storia, effettivamente andata è così.

20 febbraio 1986, Paolo Maldini sui social ricorda la svolta storica

Da quel giorno il Milan ha vissuto un'epoca fatta di trionfi in ogni campo e continente, con grandi campioni che hanno vestito la gloriosa maglia del Diavolo. Nei 31 anni in rossonero sono arrivati 29 trofei: 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per club. A questi si aggiungono 7 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee e 1 Coppa Italia. Un palmarès che rende Berlusconi una vera leggenda del calcio globale.

A ricordare la giornata storica anche uno dei più grandi giocatori a vestire la maglia del Milan. Nella giornata di oggi, l'ex capitano e poi dirigente del club Paolo Maldini ha pubblicato nelle proprie storie Instagram una foto che ritrae l'arrivo di Berlusconi a Milanello 40 anni fa. Questa foto, accompagnata dall'unica scritta "20 febbraio 1986". Non bisogna aggiungere tante parole quando l'immagine trasmetto così tanto. E in questo caso si parla di Milanismo puro.

