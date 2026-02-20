Milan, Maldini ricorda sui social l'arrivo di Berlusconi a Milanello 40 anni fa

Esattamente 40 anni fa si registrò una giornata storica per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Il 20 febbraio 1986 , il club rossonero veniva salvato dal fallimento economico e passava nelle mani del nuovo proprietario e presidente Silvio Berlusconi . Alcuni direbbero che il resto è storia, effettivamente andata è così.

20 febbraio 1986, Paolo Maldini sui social ricorda la svolta storica

Da quel giorno il Milan ha vissuto un'epoca fatta di trionfi in ogni campo e continente, con grandi campioni che hanno vestito la gloriosa maglia del Diavolo. Nei 31 anni in rossonero sono arrivati 29 trofei: 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per club. A questi si aggiungono 7 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee e 1 Coppa Italia. Un palmarès che rende Berlusconi una vera leggenda del calcio globale.