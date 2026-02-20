Pianeta Milan
Milan, il ricordo di Mihajlovic: 'Vero combattente, leader. Ha affrontato ogni sfida con coraggio e dignità'
Nato a Vukovar, nella ex Jugoslavia, il 20 febbraio 1969, oggi Sinisa Mihajlovic - allenatore del Milan nella stagione 2015-2026 - avrebbe compiuto 57 anni. Il ricordo social dei rossoneri nei confronti del serbo, scomparso il 16 dicembre 2022 a Roma
Nato a Vukovar, nella ex Jugoslavia, il 20 febbraio 1969, oggi Sinisa Mihajlovic - ex calciatore e allenatore in Serie A e tecnico del Milan nella stagione 2015-2016 - avrebbe compiuto 57 anni. Il club di Via Aldo Rossi ha voluto ricordare il serbo, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa della leucemia, in un post pubblicato sui propri account social ufficiali.

"Un vero combattente, un leader e un uomo che ha affrontato ogni sfida con coraggio e dignità. Per sempre nei nostri cuori", ha scritto il Milan sui social per ricordare Mihajlovic. Arrivò per la prima volta in Italia, dalla Stella Rossa, nel 1992 per vestire la maglia della Roma. Dopo due stagioni in giallorosso, nel 1994, il trasferimento alla Sampdoria.

Milan, il ricordo dell'uomo Mihajlovic

Quattro annate in blucerchiato e, nel 1998, il ritorno nella Capitale. Per vestire, stavolta, la maglia della Lazio. In biancoceleste, sei stagioni: nel 2004 il passaggio all'Inter e altre due annate in nerazzurro prima di concludere la carriera da calciatore nel 2006 con, al suo attivo, 11 trofei, conquistati tra Lazio (7, tra cui uno Scudetto, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea) e Inter (4).

Da allenatore, tra il 2008 e il 2022, ha diretto in Serie A varie squadre: Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino prima di far ritorno in Emilia, laddove tutto era iniziato, per la sua ultima avventura da tecnico. In rossonero, Mihajlovic ha trascorso una sola stagione, nemmeno per intero: fu esonerato nell'aprile 2016 in favore di Cristian Brocchi.

LEGGI ANCHE: Milan, Leao: "Derby? Vita o morte. Ibra mi ha aiutato tanto. Bel rapporto con Pulisic" >>>

L'impronta sportiva lasciata in rossonero da Mihajlovic, forse, non sarà stata brillante. Ma l'impatto che l'uomo Sinisa ebbe a Milanello e nel mondo Milan fu importante. Si è fatto apprezzare per le sue doti umane, si è fatto voler bene da tutti, ha lasciato un ricordo impossibile da cancellare. E per questo tutti lo ricordano con enorme affetto.

