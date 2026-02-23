Milan-Parma, il VAR fa polemica: era un 'chiaro ed evidente errore'?

In ordine di tempo, il blocco di Lautaro Valenti che non permette un movimento pulito a Mike Maignan e il salto di Mariano Troilo che si appoggia con due braccia sulla schiena di Davide Bartesaghi . Entrambi creano polemica, tanto che si parla di due falli in un'unica azione. Nonostante questo, il gol è stato ritenuto regolare e il Diavolo ha perso la partita. Il Milan non si è esposto pubblicamente per quanto riguarda i due casi, ma nello spogliatoio la rabbia e la delusione c'è ed è tangibile. Vedasi storie Instagram di Rafael Leao che paragona lo stacco di Troilo a un gol annullato ai rossoneri contro il Sassuolo .

Nel post partita su 'DAZN', il commentatore arbitrale Luca Marelli chiarisce l'episodio con queste parole. "Il blocco di Valenti arriva quando viene battuto il calcio d'angolo. Ci sono anche dei micro movimenti di Valenti che sembra voler ostacolare Maignan. Per tanto a termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Detto ciò, se volessimo considerare dubbia l'infrazione di Valenti in ogni caso non siamo di fronte ad un episodio da OFR. Siamo di fronte ad un chiaro ed evidente errore? No. Un contatto c'è stato, un blocco. Piccinini l'aveva valutato in campo: l'OFR a mio parere è fuori luogo. E bisogna considerare che Piccinini è stato tantissimo davanti al monitor, era molto in dubbio: è esattamente questo il punto. Essendo un dubbio non è da On Field Review". Il concetto è chiaro, ma il ragionamento del VAR e dell'arbitro Piccinini non quadrano. Ora sono attese risposte da 'Open VAR' che nei prossimi giorni chiarirà in un senso o nell'altro se il Milan ha perso il campionato per un 'chiaro ed evidente errore' o meno.