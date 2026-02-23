Berardi meglio di Shevchenko e Rivera: sorpassati i due bomber del Milan

Nella giornata di venerdì, il Sassuolo ha sconfitto l' Hellas Verona per 3-0. Decisivi, per la vittoria della squadra di Grosso, il gol di Andrea Pinamonti e la doppietta di Domenico "Mimmo" Berardi. Due reti che hanno portato il capitano neroverde nell'olimpo della Serie A, davanti a due leggende del Milan come Andriy Shevchenko e Gianni Rivera.

Milan, Berardi supera Shevchenko e Rivera

Con la doppietta segnata contro l'Hellas Verona, Domenico Berardi ha superato Andriy Shevchenko (127 gol) e Gianni Rivera (128 gol) nella classifica all-time dei migliori marcatori della Serie A. L'attaccante del Sassuolo ha raggiunto quota 128 gol, agganciando la 47ª posizione di questa speciale graduatoria e lasciandosi alle spalle due bomber rossoneri come 'Sheva' e il 'Golden Boy'.