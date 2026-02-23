Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Berardi supera Shevchenko e Rivera: il dato emerso dopo Sassuolo-Verona

SERIE A

Milan, Berardi supera Shevchenko e Rivera: il dato emerso dopo Sassuolo-Verona

Berardi meglio di Shevchenko e Rivera: sorpassati i due bomber del Milan
Grazie alla doppietta segnata contro il Verona nell'ultimo turno di campionato, Domenico Berardi sorpassa Shevchenko e Rivera nella classifica dei migliori marcatori della storia della Serie A
Redazione PM

Nella giornata di venerdì, il Sassuolo ha sconfitto l'Hellas Verona per 3-0. Decisivi, per la vittoria della squadra di Grosso, il gol di Andrea Pinamonti e la doppietta di Domenico "Mimmo" Berardi. Due reti che hanno portato il capitano neroverde nell'olimpo della Serie A, davanti a due leggende del Milan come Andriy Shevchenko e Gianni Rivera.

Milan, Berardi supera Shevchenko e Rivera

—  

Con la doppietta segnata contro l'Hellas Verona, Domenico Berardi ha superato Andriy Shevchenko (127 gol) e Gianni Rivera (128 gol) nella classifica all-time dei migliori marcatori della Serie A. L'attaccante del Sassuolo ha raggiunto quota 128 gol, agganciando la 47ª posizione di questa speciale graduatoria e lasciandosi alle spalle due bomber rossoneri come 'Sheva' e il 'Golden Boy'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del Milan

A pari merito con Berardi c'è il capitano dell'Inter: Lautaro Martinez, mentre a due lunghezze di distanza c'è Paulo Dybala a quota 131 reti. 'La Joya' è il calciatore di Serie A con il maggior numero di gol segnati tra i giocatori ancora in attività.

Leggi anche
Milan, Pellegatti: “Ho scritto a Cesari dopo il gol. Mi ha risposto che non c’era un...
Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA