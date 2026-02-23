Pellegatti: 'Il Milan perde per un gol che era da annullare. Cesari dice...'

"Il Milan si è fatto sentire con gli arbitri settimana scorsa. Ma si è fatto sentire con chi? Non lo so! So solo che il Milan perde la partita con il Parma per un gol, per il quale ho chiesto conto a Graziano Cesari, moviolista di Mediaset. Lui mi ha scritto così: 'Non c'era un fallo'. E io: 'Ah'. Lui ha continuato: 'Ce n'erano due: il blocco su Maignan e il fallo di Troilo'. Piccinini non se l'è sentita di andare contro il Var. Il Milan perde la partita per un gol che era da annullare".