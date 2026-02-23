Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan, Pellegatti: “Ho scritto a Cesari dopo il gol. Mi ha risposto che non c’era un fallo, ce n’erano due”

Pellegatti: 'Il Milan perde per un gol che era da annullare. Cesari dice...'
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, commenta l'episodio che ha deciso Milan-Parma: il colpo di testa irregolare di Mariano Troilo. Ecco le sue parole
Milan-Parma si porta dietro diversi strascichi, dal ko che esclude i rossoneri dalla lotta scudetto al preoccupante infortunio di Loftus Cheek. Ma l'episodio chiave della gara avviene all'80': un gol su colpo di testa irregolare di Troilo viene convalidato dall'arbitro Piccinini, condannando il Diavolo alla sconfitta.

Milan-Parma, Pellegatti commenta il gol di Troilo

Questa mattina, il giornalista e tifoso del rossonero Carlo Pellegatti, si è espresso sull'episodio. Ecco, di seguito, le parole rilasciate in un video pubblicato sul proprio account del popolare social network 'Instagram'.

"Il Milan si è fatto sentire con gli arbitri settimana scorsa. Ma si è fatto sentire con chi? Non lo so! So solo che il Milan perde la partita con il Parma per un gol, per il quale ho chiesto conto a Graziano Cesari, moviolista di Mediaset. Lui mi ha scritto così: 'Non c'era un fallo'. E io: 'Ah'. Lui ha continuato: 'Ce n'erano due: il blocco su Maignan e il fallo di Troilo'. Piccinini non se l'è sentita di andare contro il Var. Il Milan perde la partita per un gol che era da annullare".

