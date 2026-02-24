Pianeta Milan
Milan, Tom Brady saluta l’Italia: il post social e i ringraziamenti a Zlatan Ibrahimovic

Milan, Tom Brady saluta San Siro: 'Grazie Mille, alla prossima'
Tom Brady, ex quarterback dei New England Patriots, presente mercoledì scorso a San Siro per assistere a Milan-Como, saluta Milano con un post pubblicato sul proprio account Instagram
Tom Brady è una leggenda del football americano, quarterback simbolo della NFL. Il sette volte vincitore del Super Bowl ha trascorso qualche giorno a Milano e lo scorso mercoledì sera ha assistito a Milan-Como a San Siro. A fare gli onori di casa è stato Zlatan Ibrahimovic, che ha donato una maglia personalizzata al campione statunitense.

Milan, il post Instagram di Tom Brady

Nella giornata di ieri (23 febbraio), Tom Brady ha pubblicato un post per immortalare il suo viaggio a Milano. Tra i commenti spiccano quelli di Ibrahimovic e di Santiago Gimenez. Ecco, di seguito, il contenuto pubblicato dal quarterback sul proprio profilo Instagram.

"Abbiamo fatto il miglior viaggio a Milano per tifare per alcune incredibili star dello sport, trascorrendo del tempo di qualità, esplorando e imparando da così tante nuove persone e luoghi! Le relazioni si basano sull'esperienza condivisa e non c'è niente di meglio che trovare nuove città in cui trascorrere del tempo con le persone che ami (mi manchi solo tu, Jack, a casa per la stagione di basket). Dalla nostra famiglia Delta, a Zlatan e al Milan, l'ospitalità di questa splendida città ha reso tutto così piacevole fin dal nostro arrivo. Grandi sport, ottimo cibo (ho vinto la medaglia d'oro per la pizza in questo viaggio) e persone ancora migliori. Adoro sempre il tempo per connettermi, imparare e condividere momenti come questo! Alla prossima volta. Grazie mille".

