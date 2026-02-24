Milan, Tom Brady saluta San Siro: 'Grazie Mille, alla prossima'

"Abbiamo fatto il miglior viaggio a Milano per tifare per alcune incredibili star dello sport, trascorrendo del tempo di qualità, esplorando e imparando da così tante nuove persone e luoghi! Le relazioni si basano sull'esperienza condivisa e non c'è niente di meglio che trovare nuove città in cui trascorrere del tempo con le persone che ami (mi manchi solo tu, Jack, a casa per la stagione di basket). Dalla nostra famiglia Delta, a Zlatan e al Milan, l'ospitalità di questa splendida città ha reso tutto così piacevole fin dal nostro arrivo. Grandi sport, ottimo cibo (ho vinto la medaglia d'oro per la pizza in questo viaggio) e persone ancora migliori. Adoro sempre il tempo per connettermi, imparare e condividere momenti come questo! Alla prossima volta. Grazie mille".