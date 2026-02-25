La sconfitta contro il Parma a San Siro è stata un duro colpo per tutti: dirigenza, allenatori, tifosi e giocatori stessi. Tra infortuni, pali ed episodi molto dubbi, il Milan esce da San Siro sconfitto, ponendo fine alla striscia d'imbattibilità durata ben 24 giornate. I rossoneri, perciò, si trovano ora a ben 10 punti di distanza dall'Inter capolista, a quota 64 punti. Sogno scudetto svanito? In palio ancora ci sono ben 36 punti, e il Diavolo dovrebbe conquistare quasi tutte vittorie e sperare in qualche passo falso dell'Inter.