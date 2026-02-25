Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, Saelemaekers sui social: “Delusi ma andiamo avanti tutti insieme!”

SOCIAL

Milan, Saelemaekers sui social: “Delusi ma andiamo avanti tutti insieme!”

Milan, Saelemaekers sui social: 'Delusi ma andiamo avanti tutti insieme!'
Tra i vari calciatori del Milan che hanno voluto spendere alcune parole sul match contro il Parma c'è anche Saelemaekers: il post social del belga
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La sconfitta contro il Parma a San Siro è stata un duro colpo per tutti: dirigenza, allenatori, tifosi e giocatori stessi. Tra infortuni, pali ed episodi molto dubbi, il Milan esce da San Siro sconfitto, ponendo fine alla striscia d'imbattibilità durata ben 24 giornate. I rossoneri, perciò, si trovano ora a ben 10 punti di distanza dall'Inter capolista, a quota 64 punti.  Sogno scudetto svanito? In palio ancora ci sono ben 36 punti, e il Diavolo dovrebbe conquistare quasi tutte vittorie e sperare in qualche passo falso dell'Inter.

Milan, il post social di Saelemaekers

—  

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR>>>

LEGGI ANCHE

Dopo il match di domenica, ovviamente non sono mancate le voci dei calciatori stessi. Numerosi rossoneri hanno voluto esprimere il loro pensiero attraverso i social. Alexis Saelemaekers, esterno belga, ha deciso di spendere alcune parole sulla partita pubblicando un post. Un carosello di foto e una semplice ma sentita descrizione: "Delusi ma andiamo avanti tutti insieme!" accompagnato da un classico cuore rosso. Riusciranno i ragazzi di Allegri a conquistare i 3 punti in trasferta contro la Cremonese?

Leggi anche
Milan, Cissè sui social dopo l’intervento: “Ancora più forte di prima, ci...
Milan, Tom Brady saluta l’Italia: il post social e i ringraziamenti a Zlatan Ibrahimovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA