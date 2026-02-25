Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro
Dopo il match di domenica, ovviamente non sono mancate le voci dei calciatori stessi. Numerosi rossoneri hanno voluto esprimere il loro pensiero attraverso i social. Alexis Saelemaekers, esterno belga, ha deciso di spendere alcune parole sulla partita pubblicando un post. Un carosello di foto e una semplice ma sentita descrizione: "Delusi ma andiamo avanti tutti insieme!" accompagnato da un classico cuore rosso. Riusciranno i ragazzi di Allegri a conquistare i 3 punti in trasferta contro la Cremonese?
