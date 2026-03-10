Sandro Tonali ha scelto la canzone che doveva accompagnare la squadra durante il lavoro fisico iniziale: "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri

Emiliano Guadagnoli Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 20:15)

Il Newcastle si appresta a giocare contro il Barcellona nel match d'andata degli ottavi di Champions League. Nel giorno di rifinitura andato in scena ieri, Sandro Tonali ha scelto la canzone che doveva accompagnare la squadra durante il lavoro fisico iniziale. Il centrocampista ha scelto "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, brano che accompagna ogni pre partita delle partite del Milan a San Siro ed è anche un celebre coro delle tifoseria. Ecco il video.

Una circostanza curiosa la scelta del centrocampista ex rossonero: che abbia voluto celebrare proprio la vittoria del derby da parte del Milan contro l'Inter? Chissà. Sappiamo tutti l'amore che resta tra Tonali e la maglia rossonera, quindi non sarebbe una sorpresa anzi. Tonali sta vivendo un'altra grande stagione in Inghilterra, tanto è vero che in estate è probabile un'asta in Premier League per strapparlo al Newcastle a una cifra davvero importante. Vedremo quale sarà il suo futuro.