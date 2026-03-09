Pianeta Milan
Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell'ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, nell''ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Sandro Tonali è stato uno dei giocatori più amati del Milan negli ultimi anni. L'ex centrocampista rossonero ha lasciato il Diavolo nel 2023 per passare al Newcastle, in Premier League. Negli ultimi mesi è stato accostato a diverse squadre, sia in Italia che all'estero. Matteo Moretto è tornato a parlare del suo futuro nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole.

Sulla valutazione: "Tonali con il Newcastle sta facendo una grande stagione. Sarà uno dei nomi caldi del mercato estivo. Il Newcastle lo considera un giocatore importantissimo, ma  le parti cercheranno di capire, in base alle offerte che arriveranno, quali sarà il percorso migliore per il suo futuro. La valutazione è da calciatore importante, la valutazione tocca i 90/100 milioni di euro".

Sulle squadre interessate: "Questa cifra metterebbe fuori gioco tutti i club italiani, tra cui ovviamente la Juventus. I bianconeri sono i più interessati a Tonali in questo momento, ci aveva provato anche Giuntoli in passato. Manchester City, Manchester United e altre big di Premier si stanno muovendo per capire come arrivare a Sandro Tonali".

