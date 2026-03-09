Sandro Tonali è stato uno dei giocatori più amati del Milan negli ultimi anni. L'ex centrocampista rossonero ha lasciato il Diavolo nel 2023 per passare al Newcastle, in Premier League. Negli ultimi mesi è stato accostato a diverse squadre, sia in Italia che all'estero. Matteo Moretto è tornato a parlare del suo futuro nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole.