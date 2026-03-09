Da possibile partente a protagonista nel derby: Fofana si prende il Milan e cerca conferme per il futuro
Sulle squadre interessate: "Questa cifra metterebbe fuori gioco tutti i club italiani, tra cui ovviamente la Juventus. I bianconeri sono i più interessati a Tonali in questo momento, ci aveva provato anche Giuntoli in passato. Manchester City, Manchester United e altre big di Premier si stanno muovendo per capire come arrivare a Sandro Tonali".
