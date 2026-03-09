Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, servono dei colpi da Champions: Bernardo Silva a zero sarebbe uno di questi

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, servono dei colpi da Champions: Bernardo Silva a zero sarebbe uno di questi

Occasione Bernardo Silva a zero: Milan, sarebbe un colpo intelligente
In vista del prossimo calciomercato, Bernardo Silva sarà disponibile a zero visto che non rinnoverà col City. Sarebbe un colpo da Milan!
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a vivere da protagonista il finale di stagione, ma intanto, in società si inizia a pensare al prossimo anno. Come ammesso più volte dall'allenatore del Diavolo, in vista della prossima annata sarà necessario un calciomercato che porti esperienza e non solo giovani promettenti.

Calciomercato, Bernardo Silva lascia il City a zero

—  

Il probabile ritorno in Champions League impone ai dirigenti rossoneri l'innesto di qualche giocatore che sappia guidare i più giovani nelle tre competizioni in cui il Diavolo ambisce a primeggiare. Un nome che è stato più volte accostato al club di Via Aldo Rossi è Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 del Manchester City. Secondo l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, il portoghese non rinnoverà il proprio contratto con i 'Citizens' e quindi lascerà la squadra di Pep Guardiola dopo 9 stagioni in Premier League in cui ha vinto tutto, in terra nazionale e non solo.

LEGGI ANCHE

In vista della prossima stagione quindi, il suo arrivo sarebbe molto funzionale alla squadra di Max Allegri. Come dimostrato dai colpi Modric e Rabiot, l'esperienza, dentro e fuori dal campo, è importantissima per disputare una stagione ad alto livello. Ecco perché il Milan deve prendere in considerazione questa opportunità a zero, che si aggiunge ad un mercato degli svincolati che conta già i nomi di Leon Goretzka e quello di Dusan Vlahovic (a meno di una svolta nella trattativa per il rinnovo con la Juventus).

LEGGI ANCHE: Da possibile partente a protagonista nel derby: Fofana si prende il Milan e cerca conferme per il futuro >>>

I giovani di prospettiva come André vanno bene per il futuro, ma i colpi che ti fanno vincere i trofei sono questi. In Italia, infatti, i rossoneri potrebbero non essere gli unici a trattare con Bernardo Silva. Secondo le indiscrezioni, anche la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa al classe '94 portoghese. Staremo a vedere se nelle prossime settimane ci saranno novità su questo fronte.

Leggi anche
Milan in prestito: Musah non si ferma più. Comotto si è preso lo Spezia, che crescita
Milan, Romano: “Affare André si risolverà a breve. Ci si sta mettendo dentro chiunque in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA