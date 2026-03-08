Milan, Depay commenta: 'André uno dei migliori talenti mai visti in carriera'

Pianeta Milan
Saga André, anche Depay commenta: “Uno dei più grandi talenti che abbia mai visto. Spero che …”

In un post su X, l'attaccante del Corinthians Depay ha commentato l'obiettivo di calciomercato del Milan André. Ecco cosa ha scritto l'olandese sui social
Ormai da diversi giorni la trattativa per André dal Corinthians si è trasformata in una saga di calciomercato, l'ennesima per i rossoneri negli ultimi anni. Dopo che l'affare sembrava ad un passo dalla chiusura, con documenti firmati anche dall'ufficio legale del club brasiliano, la trattativa si trova ora in una fase di stallo.

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi su questa trattativa, con il Presidente del Corinthians che sta giocando al rialzo per ottenere più soldi dal Milan rispetto ai 17 milioni inizialmente pattuiti per il suo cartellino. Nelle ultime ore, ad aggiungere pathos è stato il compagno di squadra al Corinthians Memphis Depay. L'ex attaccante del Barcellona, ora in forza alla squadra brasiliana, ha commentato la trattativa su X sotto a un post dell'esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Queste le parole di Depay: "André è uno dei più grandi talenti che abbia mai visto nella mia carriera… Molti club verranno per la nostra giovane stella. Spero quindi che non spingano per una cessione veloce per guadagnare al momento. Onestamente, è un giocatore che farà guadagnare un sacco".

