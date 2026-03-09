Calciomercato, Romano su André: 'Il Milan non modificherà la sua offerta'

Poi sulle interferenze esterne ha aggiunto: "Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa vicenda. Il Milan si era mosso a fari spenti e aveva preparato tutto, documenti compresi. Poi si ci si è messo l’allenatore, ci si è messa la stampa brasiliana, ci si mettono i tifosi, ci si mette un certo Depay e capite allora che sta cambiando anche la dimensione di questa operazione. Il Milan dice che il suo l’ha fatto, o si chiude così o rischia di saltare tutto".