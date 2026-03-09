Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Romano: “Affare André si risolverà a breve. Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa operazione”

Calciomercato, Romano su André: 'Il Milan non modificherà la sua offerta'
Durante una live sul suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato alcuni aggiornamenti sull'affare Milan-André. Ecco le sue dichiarazioni
Arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato da Fabrizio Romano. Nel corso di una sua live su YouTube, il giornalista esperto di mercato ha parlato della delicata questione André. Nel giro di poche settimane, l'operazione per il centrocampista brasiliano del Corinthians è passata dall'essere a un passo dalla chiusura all'essere vicina a saltare del tutto. In particolare, Fabrizio Romano ha voluto sottolineare che questa trattativa il Milan l'aveva cominciata a fari spenti, ma negli ultimi giorni la pressione mediatica e la partecipazione di vari attori di contorno (come Memphis Depay) hanno complicato la buona riuscita dell'affare.

"Per André siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate. Non ce la porteremo a giugno o luglio. Si risolverà a breve. Il Milan crede che il suo l’ha fatto, ha quei documenti firmati, ma non firmati dal presidente del Corinthians, sono firmati da altri dirigenti. Ma il Milan al momento non ha intenzione di modificare la sua offerta. O qualcuno fa un passo indietro in questa vicenda, o il Corinthians o qualcun altro, oppure rischia veramente di saltare l’operazione. Questo è lo stato dell’arte dell’operazione André".

Poi sulle interferenze esterne ha aggiunto: "Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa vicenda. Il Milan si era mosso a fari spenti e aveva preparato tutto, documenti compresi. Poi si ci si è messo l’allenatore, ci si è messa la stampa brasiliana, ci si mettono i tifosi, ci si mette un certo Depay e capite allora che sta cambiando anche la dimensione di questa operazione. Il Milan dice che il suo l’ha fatto, o si chiude così o rischia di saltare tutto".

