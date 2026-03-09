Calciomercato Milan, ora è ufficiale: Goretzka lascia il Bayern Monaco

Pianeta Milan
Milan, Goretzka lascia il Bayern Monaco: “È arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero”

Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, ha reso ufficiale la sua separazione dal Bayern Monaco a fine stagione: la sua intervista rilasciata a 'Sky Sport De'
Leon Goretzka ha ufficializzato il suo addio al Bayern Monaco. Il contratto del centrocampista classe 1995 andrà in scadenza a giugno: il suo nome sarà uno dei più caldi per la prossima finestra di mercato. Il Milan sta seguendo da tempo il tedesco, così come Inter e Napoli.

Calciomercato Milan, le parole di Goretzka

In un'intervista concessa a 'Sky Sport De', Goretzka ha confermato le voci sulla separazione dal Bayern Monaco a fine stagione. Di seguito, le sue parole.

Sull'addio al Bayern:“Dopo 8 anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero. So benissimo cosa Julian si aspetta da me. Ho giocato tutte le partite delle qualificazioni e penso di aver contribuito alla nostra partecipazione al torneo, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data".

Sul suo futuro: "Voglio assolutamente continuare a giocare a calcio ad alto livello. Vedremo quali opportunità si presenteranno. Sono completamente rilassato. Mi piacerebbe fare una esperienza all’estero. Sole o pioggia? Di certo non baserò la mia scelta sul meteo. Troveremo qualcosa di bello”.

