Calciomercato Milan, il Chelsea ha messo nel mirino Pavlovic: le ultime

Nonostante la possibile plusvalenza, la posizione del Milan sembra chiara: il difensore non è sul mercato. L’obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare ulteriormente il reparto arretrato, mantenendo i punti fermi della squadra in vista del ritorno nelle competizioni europee.

Sbarcato in rossonero nell’estate del 2024 per meno di 20 milioni, Pavlovic ha vissuto una prima stagione altalenante prima di imporsi definitivamente quest'anno con Allegri. Il nuovo ruolo da braccetto sinistro nella difesa a tre lo ha reso una pedina fondamentale e gli ha permesso di trovare anche continuità sotto porta con quattro gol in Serie A.