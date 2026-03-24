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Calciomercato Milan, sirene inglesi per Pavlovic: il Chelsea prepara l’offerta da 40 milioni

Calciomercato Milan, il Chelsea ha messo nel mirino Pavlovic: le ultime
Il Chelsea prepara l'affondo per Strahinja Pavlovic: possibile maxi proposta in arrivo, ma il Milan vuole provare trattenere il proprio difensore
Redazione PM

Il futuro di Strahinja Pavlovic potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo. Il difensore serbo, cresciuto sotto la gestione di Massimiliano Allegri, ha guadagnato un ruolo centrale nel Milan, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Calciomercato Milan, interesse del Chelsea per Pavlovic

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Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per Pavlovic. Il club inglese, intenzionato a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione, avrebbe individuato nel difensore serbo un rinforzo ideale per la difesa.

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Nonostante la possibile plusvalenza, la posizione del Milan sembra chiara: il difensore non è sul mercato. L’obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare ulteriormente il reparto arretrato, mantenendo i punti fermi della squadra in vista del ritorno nelle competizioni europee.

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Sbarcato in rossonero nell’estate del 2024 per meno di 20 milioni, Pavlovic ha vissuto una prima stagione altalenante prima di imporsi definitivamente quest'anno con Allegri. Il nuovo ruolo da braccetto sinistro nella difesa a tre lo ha reso una pedina fondamentale e gli ha permesso di trovare anche continuità sotto porta con quattro gol in Serie A.

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