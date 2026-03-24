Calciomercato Milan, la Dinamo Zagabria ci prova per Modric: le ultime

La Dinamo Zagabria ha contattato l'agenzia di Luka Modric, centrocampista del Milan, per sondare le possibilità di un ritorno al club che lo ha lanciato
Il futuro di Luka Modric continua a tenere banco in casa Milan. Secondo quanto riportato dalla pagina 'The Touchline', la Dinamo Zagabria avrebbe contattato l’entourage del centrocampista per sondare un possibile ritorno nel club in cui è cresciuto. Un’ipotesi suggestiva, ma che al momento non sembra essere la priorità del giocatore.
Calciomercato Milan, la Dinamo ci prova per Modric
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Nonostante l’interesse dalla Croazia, Modric si sente ancora competitivo ad altissimi livelli, anche a 40 anni. Il Milan, dal canto suo, è già al lavoro per prolungare il contratto, con l’obiettivo di arrivare a una definizione entro la fine della stagione o, al più tardi, dopo il Mondiale.