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Calciomercato Milan, contatti tra Modric e la Dinamo Zagabria: la situazione

Calciomercato Milan, la Dinamo Zagabria ci prova per Modric: le ultime
La Dinamo Zagabria ha contattato l'agenzia di Luka Modric, centrocampista del Milan, per sondare le possibilità di un ritorno al club che lo ha lanciato
Redazione PM

Il futuro di Luka Modric continua a tenere banco in casa Milan. Secondo quanto riportato dalla pagina 'The Touchline', la Dinamo Zagabria avrebbe contattato l’entourage del centrocampista per sondare un possibile ritorno nel club in cui è cresciuto. Un’ipotesi suggestiva, ma che al momento non sembra essere la priorità del giocatore.

Calciomercato Milan, la Dinamo ci prova per Modric

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Nonostante l’interesse dalla Croazia, Modric si sente ancora competitivo ad altissimi livelli, anche a 40 anni. Il Milan, dal canto suo, è già al lavoro per prolungare il contratto, con l’obiettivo di arrivare a una definizione entro la fine della stagione o, al più tardi, dopo il Mondiale.

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L’impatto del croato in rossonero è stato immediato: qualità, leadership ed esperienza hanno fatto la differenza sin dal suo arrivo. Il suo palmarès parla da solo, tra Pallone d’Oro, Champions League e risultati storici con la nazionale.

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In casa Milan c’è piena soddisfazione per il rendimento e la volontà è chiara: convincerlo a restare. La decisione finale, però, spetta solo a Modric.

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