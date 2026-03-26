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Milan, che rivelazione di Gimenez. Gabbia a cuore aperto. Mercato: focus su un talento e le novità su Goretzka

Le top news di oggi, 26 marzo, per il Milan: le rivelazioni di Gimenez e Gabbia, il piano per Pavlovic e la novità legata a Goretzka
Redazione

Milan, le rivelazioni di Gabbia e Gimenez. Novità di mercato per Goretzka

Nella giornata di Italia-Irlanda del Nord, playoff per staccare il biglietto per la finale spareggio contro Bosnia o Galles, non si fermano le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Dalle dichiarazioni di due rossoneri, ai dolci ricordi di Pato e le notizie di calciomercato: ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA

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