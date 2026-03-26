Rosso: 'Milan? Non è finita per lo Scudetto. Sono un estimatore di Allegri'

Crede nel suo amico Gattuso? "Ho grande stima e simpatia in lui, spero che riesca a mettere insieme una squadra all’altezza. Ci sono troppi stranieri, non si conoscono i nomi dei giocatori, dove sono l’interesse nazionale, l’orgoglio e l’amore? Quindi speriamo di andare al Mondiale, ma facciamo mea culpa".

E se vincesse lo scudetto il suo Milan? Che bis sarebbe? "Peccato per la sconfitta con la Lazio: credevo nello scudetto, comunque non è ancora detta".

Le piace Allegri? Ricorda un po’ Gallo per come allena... "Sono amico e grande estimatore di Max. Conosco tanti giocatori, anche Leao: nel nostro linguaggio ci troviamo bene, parliamo di moda. Il presidente Scaroni è di Vicenza, è nostro amico e ci fa i complimenti per come gestiamo il club".