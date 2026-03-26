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Rosso (proprietario del Vicenza): “Milan? Non è finita per lo Scudetto. Sono un grande estimatore di Allegri”

Rosso: 'Milan? Non è finita per lo Scudetto. Sono un estimatore di Allegri'
Renzo Rosso, proprietario del Vicenza promosso in Serie B, ha parlato del Milan di Allegri ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Renzo Rosso è forse conosciuto ai più per essere il fondatore del marchio di moda 'Diesel', ma non è solo questo. L'imprenditore padovano, infatti, è anche dentro al mondo del calcio essendo il proprietario del Vicenza, squadra che da poco ha festeggiato la promozione in Serie B con largo anticipo.

Le parole di Renzo Rosso sul Milan di Allegri

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Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Renzo Rosso ha parlato della Nazionale di Gattuso, del Milan di Massimiliano Allegri e delle sue speranze Scudetto. Ecco, quindi, le sue parole rilasciate ai microfoni della 'Rosea'.

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Crede nel suo amico Gattuso? "Ho grande stima e simpatia in lui, spero che riesca a mettere insieme una squadra all’altezza. Ci sono troppi stranieri, non si conoscono i nomi dei giocatori, dove sono l’interesse nazionale, l’orgoglio e l’amore? Quindi speriamo di andare al Mondiale, ma facciamo mea culpa".

E se vincesse lo scudetto il suo Milan? Che bis sarebbe? "Peccato per la sconfitta con la Lazio: credevo nello scudetto, comunque non è ancora detta".

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Le piace Allegri? Ricorda un po’ Gallo per come allena... "Sono amico e grande estimatore di Max. Conosco tanti giocatori, anche Leao: nel nostro linguaggio ci troviamo bene, parliamo di moda. Il presidente Scaroni è di Vicenza, è nostro amico e ci fa i complimenti per come gestiamo il club".

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