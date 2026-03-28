Pulisic: “Cerco solo di evitare i social. Metto molta pressione su me stesso”

" La pressione c'è, parliamo di un Mondiale . Non è per via della mia posizione da capitano o altro. Sono abituato a queste situazioni. Non vorrei trovarmi in nessun'altra posizione. Mi sento un privilegiato ad essere in questa situazione. La pressione c'è ma non è sicuramente nulla che io non possa gestire. La affronterò a testa alta. E non dovrò farlo da solo, sono fortunato ad avere vicino ragazzi come McKennie, tutta la mia squadra, lo staff e un intero Paese. Farò semplicemente del mio meglio". Parla così Christian Pulisic attaccante del Milan nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Portogallo per la nazionale USA.

Nelle sue parole riportate dal sito gianlucadimarzio.com il rossonero ha parlato anche dell'eliminazione dei social: "Ho semplicemente cancellato quasi tutti i social media dal telefono. Cerco solo di evitarli. Ci saranno sempre delle pressioni. Metto molta pressione su me stesso e anche gli altri fanno lo stesso. Abbiamo grosse aspettative su noi stessi e su ciò che vogliamo fare. Dovremo concentrarci su ciò che conta davvero".