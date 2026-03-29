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Milano, primo incontro per Retegui: lui il primo nome per l’attacco. Ad Allegri piace…

Calciomercato, Retegui in cima alla lista del Milan. Due profili graditi da Allegri
Calciomercato Milan, i rossoneri pronti a investire in modo importante per il prossimo attaccante. Primo nome in lista Retegui. Il punto da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan in estate dovrà cercare un nuovo bomber visto anche che il futuro degli attaccanti in rosa ad oggi resta fortemente in dubbi. Ne parla anche 'Tuttosport': Pulisic sarebbe l'unico al momento sicuro del posto. Per Leao si dovrebbero fare valutazioni con Allegri e con il giocatore, basate anche sul modulo futuro del Milan. In cima alla lista dell'attacco rossonero resterebbe Mateo Retegui: a metà marzo sarebbe andata in scena una cena tra l'agente dell'attaccante Alessandro Moggi e il ds rossonero Igli Tare.

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Il giocatore gradirebbe il ritorno in Serie A e rientrerebbe anche nelle richieste di Allegri: Retegui infatti conosce bene la Serie A avendo giocato con Genoa e Atalanta. Caratteristica che ha anche Santiago Castro che gioca con il Bologna. L'attaccante argentino, scrive il quotidiano, sarebbe stato seguito da un osservatore del Milan nell'ultima partita contro la Lazio. Come Retegui anche Castro ritenterebbe nei profili graditi da Allegri. Al momento sarebbero più lontani Vlahovic e Kean: il primo vicino al rinnovo con la Juventus, il secondo costerebbe molto e ci sarebbero anche dubbi sugli infortuni.

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