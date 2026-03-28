"Sul fronte della punta la ricerca non è facile soprattutto visti i costi e gli ingaggi. Tare sta facendo le sue valutazioni e ha già in testa qualche idea". Questo il parere del giornalista Niccolò Ceccarini sul calciomercato del Milan e in particolare la ricerca della punta. Secondo Ceccarini piacerebbe Retegui che tornerebbe volentieri in Italia con un 'ma' da superare. Ecco i dettagli da 'Tuttomercatoweb'.