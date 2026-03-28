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Calciomercato Milan, Ceccarini: “Castro, ecco la richiesta del Bologna”. Retegui, Kean: le ultime

Calciomercato Milan, Ceccarini: 'Castro, ecco la richiesta del Bologna'. Retegui, Kean: le ultime
Calciomercato Milan, il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto sulle possibile mosse in attacco del club rossonero. Occhio a Castro. I dettagli da 'Tuttomercatoweb'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Sul fronte della punta la ricerca non è facile soprattutto visti i costi e gli ingaggi. Tare sta facendo le sue valutazioni e ha già in testa qualche idea". Questo il parere del giornalista Niccolò Ceccarini sul calciomercato del Milan e in particolare la ricerca della punta. Secondo Ceccarini piacerebbe Retegui che tornerebbe volentieri in Italia con un 'ma' da superare. Ecco i dettagli da 'Tuttomercatoweb'.

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"Per fare questa operazione servono numeri importanti visto che è stato pagato quasi 70 milioni e ha uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione. Cifre impressionanti che il Milan dovrebbe necessariamente abbassare". Occhio quindi all'opzione Santiago Castro: secondo Ceccarini il Bologna chiederebbe più di 40 milioni per la punta argentina. L'ingaggio sarebbe però abbordabile. Da togliere Panichelli che si è infortunato al legamento crociato. Secondo Ceccarini sarebbe difficile la pista Kean della Fiorentina vista la clausola rescissoria da 62 milioni di euro presente nel suo contratto.

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