Calciomercato Milan, Schira: 'Retegui? Cena tra agente e Tare. Se ...'

Il Milan continua con la sua stagione alla ricerca di un posto che sia valido per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In estate ci sarà duro lavoro da fare sul calciomercato. Il Diavolo avrà bisogno chiaramente di una prima punta importante che possa segnare una ventina di gol in stagione. Ecco il punto del giornalista Nicolò Schira su 'YouTube'.
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Milan, cena tra Tare e l’agente di Retegui. Schira: “Il Diavolo si farebbe trovare pronto se …”
Calciomercato Milan, il giornalista Nicolò Schira ha parlato anche delle mosse dei rossoneri. Il club sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante. Occhio a Retegui
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"La sensazione è che Kean voglia lasciare la Fiorentina. Ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, non è semplice, ma il Milan ci sta pensando". Non solo l'attaccante della Viola, il Diavolo sarebbe interessato anche a un altro attaccante della Nazionale italiana. Ecco i dettagli da Schira: "Retegui ha un po' di nostalgia per la Serie A. C'è stata una cena tra il suo agente e Igli Tare un paio di settimane a Milano. Il Milan se ci fosse la possibilità in prestito con una parte di stipendio pagata dall'Al-Qadisiya si farebbe trovare pronto".
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