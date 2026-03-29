Calciomercato Milan, ecco il primo colpo del mercato rossonero. Il Diavolo ha chiuso con il Partizan Belgrado per Kostic, attaccante classe 2007 preso per il futuro del club rossonero. Il prezzo dovrebbe essere sui 3 milioni di euro. La dirigenza del Diavolo si muove già per le prossime stagioni. Come riportato dal giornalista Luca Maninetti l'attaccante classe 2007 è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per svolgere le visite mediche con il club rossonero. Ecco il video.
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Milan, ecco Kostic: iniziate le visite mediche per l’attaccante | Video
Calciomercato Milan, ecco il primo colpo del mercato rossonero. Iniziate le visite mediche per l'attaccante 2007 Kostic dal Partizan Belgrado
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Giornata quindi importante per quello che sta per diventare il nuovo attaccante del Milan. Il giocatore tornerà successivamente al Partizan Belgrado per finire la stagione e in estate dovrebbe aggregarsi in primis al Milan Futuro. Da capire poi quali saranno gli altri movimenti in attacco per il Milan: al momento sarebbe quasi tutti in bilico nel reparto avanzato e il club dovrà per forza di cose cercare una prima punta importante. Al momento il primo nome sarebbe quello di Retegui.
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