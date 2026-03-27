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Di Stefano: “Tonali? L’esultanza di ieri l’avevo vista solo in Lazio-Milan”

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Peppe Di Stefano, inviato di SkySport24, ha voluto parlare un po' di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Peppe Di Stefano, inviato di SkySport24, ha voluto parlare un po' di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan che ieri ha messo a segno una rete pesantissima con la maglia della Nazionale Italiana contro l'Irlanda del Nord. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

"Prima della partita di Champions League tra il suo Newscastle e il Barcellona, Tonali è rimasto a riposo per 4-5 giorni per una brutta influenza. Il giocatore si è allenato solo alla vigilia di quel match e chissà che non si faccia quell'edema proprio perchè non era al 100%. Esce dal campo per un problema fisico, non si allena poi giovedì, venerdì, sabato, non gioca il derby contro il Sunderland la domenica. Penso che Gattuso gli avrà fatto decine e decine di telefonate in quei giorni.

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Tonali ci tiene tanto alla Nazionale italiana. Lo stesso vale per Donnarumma che come lui gioca all'estero: quando tornano in Italia vogliono dare sempre qualcosa in più. L'esultanza di ieri, con quel furore e quella grinta, gliel'avevo vista fare solo una volta in carriera, vale a dire in quel famoso Lazio-Milan nell'anno dello scudetto dei rossoneri. Nel post-partita, Tonal ha confermato che sono stati i gol più importanti della sua carriera. Nel primo tempo ha faticato come tutti, nel secondo tempo invece si è sbloccato e sono arrivati un gol e un assist. E poi c'è questa magia della maglia numero 8 che Gattuso gli ha dato al Milan e non è un mistero che Gattuso fosse il suo idolo da piccolo. Sono quelle belle storie che rendono ancora più magico il calcio".

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