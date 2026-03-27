Tonali ci tiene tanto alla Nazionale italiana. Lo stesso vale per Donnarumma che come lui gioca all'estero: quando tornano in Italia vogliono dare sempre qualcosa in più. L'esultanza di ieri, con quel furore e quella grinta, gliel'avevo vista fare solo una volta in carriera, vale a dire in quel famoso Lazio-Milan nell'anno dello scudetto dei rossoneri. Nel post-partita, Tonal ha confermato che sono stati i gol più importanti della sua carriera. Nel primo tempo ha faticato come tutti, nel secondo tempo invece si è sbloccato e sono arrivati un gol e un assist. E poi c'è questa magia della maglia numero 8 che Gattuso gli ha dato al Milan e non è un mistero che Gattuso fosse il suo idolo da piccolo. Sono quelle belle storie che rendono ancora più magico il calcio".