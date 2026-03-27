Milan, parla Eranio

Il campionato non è ancora chiuso. "La sosta farà bene all’Inter per recuperare un po’ delle energie perdute poiché sta facendo fatica in campionato, mentre farà meno bene alle altre che stanno rincorrendo i nerazzurri nella lotta per il titolo. L’incognita nazionale, però, peserà anche sulle squadre di Serie A poiché i giocatori vanno fuori, fanno tanti chilometri per raggiungere le proprie nazionali e non sai come staranno al rientro."