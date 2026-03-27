Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre seconde squadre
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Il Napoli sta recuperando alcuni giocatori importantissimi. "Antonio Conte non è stato fortunato quest’anno. Io credo che il Napoli possa avere qualche percentuale in più del Milan per mettere in discussione lo scudetto dell’Inter. Inter Lautaro dipendente? Lautaro Martinez è uno dei più forti giocatori al mondo nel suo ruolo. La sua presenza genera molto ottimismo all’interno della rosa nerazzurra poiché fa giocare bene la squadra, a prescindere se faccia gol o meno. Come accade per alcuni giocatori del Napoli che sono dei talenti. Nel rush finale del campionato Conte avrà l’opportunità di schierare la migliore formazione possibile. Per tanto tempo ha avuto poche possibilità di scelta a causa degli infortuni"
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