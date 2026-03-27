Malfitano: 'Milan squadra molto forte e ha il calendario più agevole'

In onda su 'Radio Marte', Mimmo Malfitano ha parlato del Milan in vista della sfida col Napoli e poi si è espresso sulla lotta Scudetto

Mimmo Malfitano , storico giornalista al seguito del Napoli per 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del prossimo big-match di Serie A tra gli azzurri di Conte e il Milan di Massimiliano Allegri . Non solo, la penna ha poi commentato la lotta Scudetto che vede impegnate le prime tre squadre al vertice. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Radio Marte'.

"Il Milan è una squadra molto forte ma le manca un attaccante di ruolo. McTominay nel Napoli ha avuto un impatto straordinario anche a livello realizzativo, Rabiot ha cambiato il gioco del Milan in modo sostanziale. Però segna molto di meno. Non ho sensazioni pessimistiche sullo scudetto per il Napoli, ma sarà tutto più chiaro tra due settimane, dopo lo scontro col Milan e il match tra Inter e Roma. Non dobbiamo commettere l’errore di non considerare il Milan, che ha un calendario forse più agevole di Napoli ed Inter".