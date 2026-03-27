Malfitano: 'Milan squadra molto forte e ha il calendario più agevole'

Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre seconde squadre
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Poi sulla lotta Scudetto: "La classifica si è accorciata, il +7 dell’Inter non è un divario incolmabile, considerando come stanno i nerazzurri. Motivi per cui il Napoli può vincere lo scudetto e motivi per cui non può vincerlo? Può vincere lo scudetto perché è in ripresa pur continuando a non convincere sul piano del gioco, come d’altronde l’anno scorso, quando ha vinto il campionato. L’Inter, invece, continua ad avere problemi. Ad inizio stagione parlavamo di un duello a due per lo scudetto tra Napoli ed Inter: se gli azzurri chiudessero al secondo posto, sarebbe un ottimo risultato. Per il Milan non credo che Conte modificherà l’assetto difensivo: vedremo la stessa difesa vista nelle ultime uscite".
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