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Pazzini sulla lotta Scudetto: “La classifica rispecchia i valori. Allegri? Regge la pressione, è un vincente”

Pazzini: 'La classifica rispecchia i valori. Allegri sa reggere la pressione'
Intervistato da 'Repubblica', l'ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini ha parlato della lotta Scudetto, elogiando Allegri. Le sue parole
Redazione

Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan e Inter tra le altre, è stato intervistato da 'Repubblica' e tra i tanti temi, si è espresso sulla lotta Scudetto che animerà le ultime giornate della Serie A 2025-26. Ecco, di seguito, le sue parole sulle prime tre della classe, ovvero Inter, Milan e Napoli.

Le parole di Pazzini sulla lotta Scudetto

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Sulla lotta Scudetto al vertice: "Nella classifica ad oggi si vedono i valori. Il Napoli è campione d’Italia. Il Milan ha avuto il vantaggio di non avere altre coppe e ha Allegri, uno che regge la pressione, è vincente e pragmatico. Inter? È forte, Chivu ha stupito tutti in positivo. Non gli manca carisma, ma non avrei mai detto che sarebbe diventato allenatore".

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Pazzini ha poi concluso esprimendosi sulla possibilità di vederlo in panchina come allenatore: "Io allenatore? La tentazione c’è, ma è un mestiere complicato, troppo".

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