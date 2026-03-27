Pazzini: 'La classifica rispecchia i valori. Allegri sa reggere la pressione'

Giampaolo Pazzini , ex attaccante di Milan e Inter tra le altre, è stato intervistato da 'Repubblica' e tra i tanti temi, si è espresso sulla lotta Scudetto che animerà le ultime giornate della Serie A 2025-26. Ecco, di seguito, le sue parole sulle prime tre della classe, ovvero Inter , Milan e Napoli .

Le parole di Pazzini sulla lotta Scudetto

Sulla lotta Scudetto al vertice: "Nella classifica ad oggi si vedono i valori. Il Napoli è campione d’Italia. Il Milan ha avuto il vantaggio di non avere altre coppe e ha Allegri, uno che regge la pressione, è vincente e pragmatico. Inter? È forte, Chivu ha stupito tutti in positivo. Non gli manca carisma, ma non avrei mai detto che sarebbe diventato allenatore".