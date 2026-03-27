Il mondo si divide su Allegri: "Per me il Milan è una squadra forte. Il Milan parte in un modo poi cambia le partite nella ripresa. Ho chiesto ma non si può partire così? E mi ha risposto che stanno facendo tanti punti così. Ed è corretto, ma io penso che il Milan possa fare di più con i giocatori che ha. Noi in Italia giochiamo tanto con il 3-5-2 all'estero no. Il Milan può giocare a quattro, ma sta facendo benissimo per me non è una sorpresa. C'è un Milan con e senza Rabiot, sposta davvero tanto, come la fisicità nel nostro campionato".