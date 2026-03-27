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Bergomi: “C’è un Milan con e senza Rabiot, sposta davvero tanto”. Il parere su Allegri | PM

Milan, Bergomi: 'Allegri potrebbe giocare meglio. Sullo Scudetto ...' | PM
Dopo la conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Giuseppe Bergomi. Il parere sul Milan di Allegri nelle parole a Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Cosa dobbiamo aspettarci da queste ultime giornate? Non lo so ti dico la verità. E' tutto aperto vedremo chi starà meglio mentalmente e fisicamente. Se vedo il calendario il Napoli le può vincere tutte. Ha il Milan in casa e la trasferta a Como". Dopo la conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Giuseppe Bergomi (qui le parole di Legrottaglie). L'ex difensore dell'Inter ha parlato anche della corsa Scudetto e del Milan. Ecco le sue parole in merito dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi (tutte le parole nel video caricato sul sito).

Bergomi sul Milan, Allegri e Rabiot

"Se dovessi costruire una squadra per la Serie A punterei su centrocampisti fisici come i McTominay, gli Anguissa, i Rabiot che poi dominano su tutto il campionato. Poi giocatori veloci da uno contro uno e difesa strutturata. Secondo me il Napoli ha tutto, può fare filotto. Se il Milan non perde a Napoli è lì. L'Inter bisogna capire come reagisce, come recuperano determinati giocatori. La partita decisiva è contro la Roma".

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Il mondo si divide su Allegri: "Per me il Milan è una squadra forte. Il Milan parte in un modo poi cambia le partite nella ripresa. Ho chiesto ma non si può partire così? E mi ha risposto che stanno facendo tanti punti così. Ed è corretto, ma io penso che il Milan possa fare di più con i giocatori che ha. Noi in Italia giochiamo tanto con il 3-5-2 all'estero no. Il Milan può giocare a quattro, ma sta facendo benissimo per me non è una sorpresa. C'è un Milan con e senza Rabiot, sposta davvero tanto, come la fisicità nel nostro campionato".

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