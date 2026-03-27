Tonali e Pavlovic—
Legrottaglie ha parlato anche della Nazionale. E' stato così necessario cedere Tonali? "Siamo tutti dispiaciuti, ma penso anche il Milan e i tifosi, ma ci sono esigenze economiche e di bilancio su cui non puoi sindacare. Sono scelte giuste che devono essere fatte. Nei progetti del calcio ci sono soldi e persone che mettono soldi, ci sono persone che investono, va rispettato tutto. Tonali purtroppo è stato sacrificato, speriamo che possa tornare in Italia".
LEGGI ANCHE: Milan, il gol di Tonali è un'ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto>>>
Che paragone per Pavlovic: "E' un Chiellini che ha qualcosa in più tecnicamente. A me è sempre piaciuto. Prima era più statico. Per struttura e per tutto è un difensore moderno. E' un bel difensore. Come si muove con la palla, ora ha aumentato anche la sua capacità di inserimento". Tutte le parole di Legrottaglie nel video caricato sul sito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA