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PIANETAMILAN news milan interviste Legrottaglie: “Pavlovic un Chiellini più tecnico. Allegri? Chi lo critica è perché …” | Pm

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Legrottaglie: “Pavlovic un Chiellini più tecnico. Allegri? Chi lo critica è perché …” | Pm

Milan, Legrottaglie: 'Pavlovic un Chiellini più tecnico. Chi critica Allegri ...' | Pm
Milano si prepara ad accogliere ancora una volta la Yes Cup. Prima della conferenza stampa di presentazione ha parlato Legrottaglie. Le sue parole sul Milan, Allegri, Pavlovic e non solo a Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Spero che il campionato possa diventare più intrigante. Vedo il Napoli come pericolo numero uno dell'Inter. Ha recuperato tutti i giocatori infortunati. L'Inter è in un momento di appannamento, ma al 90% percento vincerà. Il 10% restante lo lascio al Napoli". Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Nicola Legrottaglie. L'ex difensore della Serie A ha commentato anche il campionato italiano e il Milan. Ecco le sue parole dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi.

Legrottaglie sul Milan

Su Allegri e la stagione del Milan: "Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. Ha fatto un ottimo campionato. Allegri ha dato la sua identità, ha riportato il valore italiano che si era perso. Si guarda all'efficacia della strategia che porta ai risultati. Allegri ha fatto il suo, quello che sa fare benissimo. E' il numero uno in questo. Chi critica Allegri è perché non sa fare Allegri. Un certo tipo di calcio lo devi sapere fare. Allegri è sempre portato a fare il risultato e lo fa a modo suo. Non c'è un modo giusto o sbagliato, ma chi lo sa fare meglio degli altri".

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Tonali e Pavlovic

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Legrottaglie ha parlato anche della Nazionale. E' stato così necessario cedere Tonali? "Siamo tutti dispiaciuti, ma penso anche il Milan e i tifosi, ma ci sono esigenze economiche e di bilancio su cui non puoi sindacare. Sono scelte giuste che devono essere fatte. Nei progetti del calcio ci sono soldi e persone che mettono soldi, ci sono persone che investono, va rispettato tutto. Tonali purtroppo è stato sacrificato, speriamo che possa tornare in Italia".

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Che paragone per Pavlovic: "E' un Chiellini che ha qualcosa in più tecnicamente. A me è sempre piaciuto. Prima era più statico. Per struttura e per tutto è un difensore moderno. E' un bel difensore. Come si muove con la palla, ora ha aumentato anche la sua capacità di inserimento". Tutte le parole di Legrottaglie nel video caricato sul sito.

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