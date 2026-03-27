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INTERVISTE

Cruciani: “Agli anti allegriani chiedo chi ha convinto Rabiot a venire al Milan

Cruciani agli anti allegriani: 'Chi ha convinto Rabiot a venire al Milan?'
Giuseppe Cruciani, durante 'Numer1', ha risposto alle critiche mosse ad Allegri chiedendo chi avesse convinto Rabiot a venire al Milan
Redazione

Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Numer1', Giuseppe Cruciani ha voluto rispondere in maniera netta alle critiche rivolte a Massimiliano Allegri, mandando un messaggio chiaro ai suoi detrattori utilizzando come oggetto della sua tesi l'arrivo a Milano di Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole.

Le parole di Cruciani sul valore di Allegri

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"Agli anti allegriani di professione, spesso per interesse, vorrei fare solo un nome, Adrien Rabiot. Siete tutti d'accordo nel dire che è un giocatore formidabile che praticamente alla fine dell'anno scorso poteva giocare in qualsiasi top club europeo".

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Cruciani ha poi continuato nel suo ragionamento: "Ora una domanda semplice semplice ai testoni, agli anti allegriani, chi ha convinto Rabiot a venire a Milano senza Champions, senza Coppe, nell'anno del Mondiale? Lo ha convinto un signore che fa Max di nome e Allegri di cognome, il tanto vituperato Max. Fatevene una ragione come dovete farvene una ragione dei 63 punti fatti che sono il totale di quelli dell'anno scorso".

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