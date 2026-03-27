Cruciani agli anti allegriani: 'Chi ha convinto Rabiot a venire al Milan?'

Cruciani ha poi continuato nel suo ragionamento: "Ora una domanda semplice semplice ai testoni, agli anti allegriani, chi ha convinto Rabiot a venire a Milano senza Champions, senza Coppe, nell'anno del Mondiale? Lo ha convinto un signore che fa Max di nome e Allegri di cognome, il tanto vituperato Max. Fatevene una ragione come dovete farvene una ragione dei 63 punti fatti che sono il totale di quelli dell'anno scorso".