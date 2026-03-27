L'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali è stato decisivo nella vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la partita: "Abbiamo visto un po' di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l'Italia negli ultimi anni... Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l'Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità".