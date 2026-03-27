L'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali è stato decisivo nella vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la partita: "Abbiamo visto un po' di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l'Italia negli ultimi anni... Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l'Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità".
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Tonali sul gol con l’Italia: “Il più importante della mia carriera finora insieme a quello in Lazio-Milan”
L'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato dopo il suo gol decisivo in Italia-Irlanda del Nord. Ecco le sue parole a Sky Sport
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Sul suo gol: "Il più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità".
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