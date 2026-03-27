L'Italia ha battuto l'Irlanda del Nord e giocherà martedì sera in trasferta la gara decisiva per entrare ufficialmente a fare parte delle squadre dei prossimi Mondiali. Sulla strada degli Azzurri la Bosnia di Edin Dzeko. Ieri sera è stato decisivo l'ex Milan Sandro Tonali: l'ex centrocampista rossonero oggi al Newcastle ha segnato il gol che ha sbloccato la partita nel secondo tempo e ha giocato una gara quasi perfetta nelle due fasi. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>