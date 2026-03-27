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Santacroce: “Napoli-Milan si deciderà a centrocampo. Tra McTominay e Rabiot ecco chi scelgo”

Santacroce: 'Napoli-Milan? Ecco chi scelgo tra McTominay e Rabiot'
Ospite a 'Maracanà', l'ex difensore del Parma Fabiano Santacroce ha commentato il prossimo big match degli azzurri col Milan. Ecco le sue parole
Redazione

Fabiano Santacroce, ex di Napoli e Parma tra le altre, è stato ospite a 'Maracanà' nel pomeriggio di 'TMW Radio'. L'ex difensore, tra le altre cose, si è soffermato nel commentare un possibile cambio di modulo nel Milan e il big match della prossima giornata che vede impegnati i rossoneri con gli azzurri di Antonio Conte. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, in questo finale ci può essere un cambio per passare a un 4-3-3?

"Non mi aspetto un cambio durante l'anno, è molto complicato e si perdono automatismi. Hanno trovato una quadra e quindi meglio rimanere così".

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Napoli-Milan, sarà sfida tra Rabiot e McTominay: "Sarà bellissima come partita, ci sono tanti giocatori di qualità. Il centrocampo soprattutto di entrambe è incredibile, sono giocatori formidabili e sono curioso di questa sfida. E' proprio a centrocampo che si deciderà la partita. Scelgo McTominay, che ti fa sia i recuperi che la punta. E' un centrocampista veramente completo. Rabiot ha personalità, però McTominay fa tutto, con grinta, tecnica".

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