Santacroce: 'Napoli-Milan? Ecco chi scelgo tra McTominay e Rabiot'

Napoli-Milan, sarà sfida tra Rabiot e McTominay: "Sarà bellissima come partita, ci sono tanti giocatori di qualità. Il centrocampo soprattutto di entrambe è incredibile, sono giocatori formidabili e sono curioso di questa sfida. E' proprio a centrocampo che si deciderà la partita. Scelgo McTominay, che ti fa sia i recuperi che la punta. E' un centrocampista veramente completo. Rabiot ha personalità, però McTominay fa tutto, con grinta, tecnica".