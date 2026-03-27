"C'era uno in giacca, un altro non so come, Costacurta con papillon e smoking… e io lì seduto in tuta. Poi si spogliano tutti e sotto avevano boxer Dolce & Gabbana, Armani, Versace… e io i miei con disegnate delle giraffe. Mi dico: ‘Madonna, come faccio adesso a non farli vedere?'. Mi alzo in piedi, mi tolgo pantaloni e boxer tutto insieme, infilo la roba da allenamento, faccio l'allenamento e aspetto che se ne vadano tutti. Quando resto solo, mi rimetto i miei boxer con le giraffe, la tuta Kelme e torno a casa. Appena arrivato dico a mia moglie: ‘Senti, dobbiamo andare a comprare dei boxer nuovi… qui le giraffe non passano".