Milan, senti Javi Moreno—
"Quando arrivai al Milan, ero sponsorizzato da Kelme. Il primo giorno di allenamento mi presento con la tuta Kelme, le scarpe Kelme, la tuta grigia con la grande K dietro. Arrivo tra i primi, mi assegnano l'armadietto proprio di fronte al corridoio da dove entrano gli altri. Li vedo arrivare uno dopo l'altro e penso: porca miseria, sembra un matrimonio!".
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"C'era uno in giacca, un altro non so come, Costacurta con papillon e smoking… e io lì seduto in tuta. Poi si spogliano tutti e sotto avevano boxer Dolce & Gabbana, Armani, Versace… e io i miei con disegnate delle giraffe. Mi dico: ‘Madonna, come faccio adesso a non farli vedere?'. Mi alzo in piedi, mi tolgo pantaloni e boxer tutto insieme, infilo la roba da allenamento, faccio l'allenamento e aspetto che se ne vadano tutti. Quando resto solo, mi rimetto i miei boxer con le giraffe, la tuta Kelme e torno a casa. Appena arrivato dico a mia moglie: ‘Senti, dobbiamo andare a comprare dei boxer nuovi… qui le giraffe non passano".
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