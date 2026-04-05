Riso: 'Vi racconto perché abbiamo deciso di portare Tonali in Premier'

Su Cristante e Petagna ai tempi del Milan: "Quando ci fu da vendere Cristante al Benfica, a un certo punto Galliani ha cambiato idea. Lui e Petagna sono stati i primi due giocatori con cui ho iniziato. Io prendo un appuntamento con Galliani per litigarci, come mi aveva insegnato Raiola, ma quando sono uscito da quell'ufficio ero tutto sudato e ho detto «è finita» (ride n.d.r.)".