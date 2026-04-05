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Riso: “L’idea di portare Tonali in Premier ci ha sempre stuzzicato molto”, poi quel retroscena su Galliani

Riso: 'Vi racconto perché abbiamo deciso di portare Tonali in Premier'
Dal rapporto con Galliani ai retroscena dell'addio di Sandro Tonali dal Milan: l'agente Giuseppe Riso si racconta a 'Calcio e Finanza'
Redazione PM

Giuseppe Riso, procuratore sportivo e proprietario dell'agenzia 'GR Sports', ha raccontato i retroscena di alcune trattative ai microfoni di 'Calcio e Finanza'. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista.

Su Galliani: "Facevo il cameriere al ristorante 'Giannino', a pochi metri dalla vecchia sede del Milan in Via Turati. Quel posto era il vero ufficio di Adriano Galliani. Il mercato i rossoneri lo facevano lì, da Beckham e Ronaldinho fino a Ibrahimovic. Galliani mi ha notato e mi ha dato la possibilità di passare del tempo con lui. Cercavo di capire come gestisse i problemi e imparavo. Certe cose non le capivo, o magari le capivo dopo tre giorni".

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Su Cristante e Petagna ai tempi del Milan: "Quando ci fu da vendere Cristante al Benfica, a un certo punto Galliani ha cambiato idea. Lui e Petagna sono stati i primi due giocatori con cui ho iniziato. Io prendo un appuntamento con Galliani per litigarci, come mi aveva insegnato Raiola, ma quando sono uscito da quell'ufficio ero tutto sudato e ho detto «è finita» (ride n.d.r.)".

Su Sandro Tonali: "Tonali è un campione a livello umano e poi diventa un campione sul campo. Questa è l'importanza di crescere i giocatori da giovani. Portare Sandro in Premier, a quei livelli, era un'idea che ci stuzzicava molto. Col senno di poi si è rivelata una scelta vincente. I tifosi del Newcastle lo hanno sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili. Ora è nel mirino dei club che vogliono vincere la Premier League, questo era l'obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti. La visione che avevamo era di far diventare Tonali un giocatore stellare".

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