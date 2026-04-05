Lautaro rimane calmo: 'Scudetto? Siamo in testa, dobbiamo stare sereni'

"Insieme, uniti, possiamo andare a prendere quegli obiettivi. Bisogna rilassarci, stare sereni e divertirci. Questo ha portato successi all'Inter. L'atteggiamento è la cosa più importante per affrontare le partite nel modo giusto. Non credo i risultati siano dipesi dalla mia assenza, un calo ci può stare. Ora cambiamo marcia e mostriamo un altro atteggiamento. Siamo in testa alla classifica, questo vuol dire che abbiamo fatto le cose per bene finora".