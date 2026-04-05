PIANETAMILAN news milan interviste Lotta Scudetto, Lautaro predica calma: “Siamo in testa, bisogna rilassarsi e stare sereni”

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Lotta Scudetto, Lautaro predica calma: “Siamo in testa, bisogna rilassarsi e stare sereni”

Lautaro rimane calmo: 'Scudetto? Siamo in testa, dobbiamo stare sereni'
Intervistato dai microfoni di 'DAZN', il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della lotta Scudetto in vista del rush finale
Redazione

Archiviata la deludente sosta per le Nazionali, è tempo di pensare alla Serie A e quindi alla lotta Scudetto pronta ad accendere il weekend di Pasqua. In questo momento, la classifica in vetta è corta: comanda l'Inter di Cristian Chivu a 69 punti, seguita dal Milan di Massimiliano Allegri a quota 63 e il Napoli di Conte fermo a 62. Ma questi numeri sono destinati a cambiare nelle prossime ore, con la possibilità che le distanze si accorcino ancora di più. Questa sera a 'San Siro' ci sarà Inter-Roma, mentre domani andrà in scena al 'Maradona' Napoli-Milan, che in caso di insuccesso nerazzurro diventerebbe un dentro o fuori per la lotta Scudetto.

Intanto, a proposito della corsa per la vittoria di titolo si è espresso il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, rientrante con la Roma che ai microfoni di 'DAZN' ha predicato calma in vista del rush finale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

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"Insieme, uniti, possiamo andare a prendere quegli obiettivi. Bisogna rilassarci, stare sereni e divertirci. Questo ha portato successi all'Inter. L'atteggiamento è la cosa più importante per affrontare le partite nel modo giusto. Non credo i risultati siano dipesi dalla mia assenza, un calo ci può stare. Ora cambiamo marcia e mostriamo un altro atteggiamento. Siamo in testa alla classifica, questo vuol dire che abbiamo fatto le cose per bene finora".

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