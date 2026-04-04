Longhi: 'Scudetto? Inter-Roma e Napoli-Milan non sono decisive'

Su queste due sfide Bruno Longhi si è espresso in questo modo: "Napoli-Milan e Inter-Roma non sono decisive ma molto indicative delle prossime sfide. L'Inter ha fatto due punti in tre gare, la Roma non sta benissimo, ma per l'Inter l'obiettivo è tornare ad avere il rendimento di prima, ma sarà in grado? Milan e Napoli funzionano entrambe, anche se in maniera diversa, vedrei il Napoli favorito".