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Lotta Scudetto, Longhi commenta: “Prossima giornata non decisiva. Napoli-Milan? Ecco chi è favorita”

Longhi: 'Scudetto? Inter-Roma e Napoli-Milan non sono decisive'
Bruno Longhi, ai microfoni di 'Maracanà', ha parlato della lotta Scudetto in vista della prossima giornata con Inter-Roma e Napoli-Milan
Redazione

Durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio' è intervenuto il giornalista Bruno Longhi per parlare dei principali temi calcistici del momento. Tra questi anche un pensiero alla Serie A che torna nel weekend, con la lotta Scudetto pronta ad accendersi nella 31^ giornata di campionato. Come noto, durante questo turno ci sono due big match che diranno tanto della squadra che vincerà il titolo a fine stagione, prima Inter-Roma a 'San Siro', poi Napoli-Milan al 'Maradona' il giorno dopo.

Su queste due sfide Bruno Longhi si è espresso in questo modo: "Napoli-Milan e Inter-Roma non sono decisive ma molto indicative delle prossime sfide. L'Inter ha fatto due punti in tre gare, la Roma non sta benissimo, ma per l'Inter l'obiettivo è tornare ad avere il rendimento di prima, ma sarà in grado? Milan e Napoli funzionano entrambe, anche se in maniera diversa, vedrei il Napoli favorito".

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Infine un pensiero sulla Juventus e il Como, entrambe impegnate nella lotta Champions: "La Juve deve fare il suo campionato contro il Como, ma è alterna nel suo rendimento. Ma quando vedo Yildiz mi impressiono".

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