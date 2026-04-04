Longhi: 'Scudetto? Inter-Roma e Napoli-Milan non sono decisive'

Bruno Longhi, ai microfoni di 'Maracanà', ha parlato della lotta Scudetto in vista della prossima giornata con Inter-Roma e Napoli-Milan
Durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio' è intervenuto il giornalista Bruno Longhi per parlare dei principali temi calcistici del momento. Tra questi anche un pensiero alla Serie A che torna nel weekend, con la lotta Scudetto pronta ad accendersi nella 31^ giornata di campionato. Come noto, durante questo turno ci sono due big match che diranno tanto della squadra che vincerà il titolo a fine stagione, prima Inter-Roma a 'San Siro', poi Napoli-Milan al 'Maradona' il giorno dopo.
Su queste due sfide Bruno Longhi si è espresso in questo modo: "Napoli-Milan e Inter-Roma non sono decisive ma molto indicative delle prossime sfide. L'Inter ha fatto due punti in tre gare, la Roma non sta benissimo, ma per l'Inter l'obiettivo è tornare ad avere il rendimento di prima, ma sarà in grado? Milan e Napoli funzionano entrambe, anche se in maniera diversa, vedrei il Napoli favorito".