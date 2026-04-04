PIANETAMILAN news milan interviste Napoli, Mazzocchi: “Il Milan ha tanti pregi, ma anche qualche difetto”

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Napoli, Mazzocchi: “Il Milan ha tanti pregi, ma anche qualche difetto”

Verso Napoli-Milan, Mazzocchi: 'Ci attende una bella sfida'
Pasquale Mazzocchi carica il Napoli in vista della sfida contro il Milan: le parole del laterale azzurro ai microfoni di 'Radio CRC'
Redazione PM

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio CRC' a pochi giorni dalla sfida contro il Milan. Di seguito, le sue parole sul match del 'Maradona'.

Sull'atmosfera che si respira a Castel Volturno: "In questi giorni a Castel Volturno abbiamo lavorato tanto anche sul piano fisico. Ovviamente sulla preparazione della gara contro il Milan ci siamo soffermati di più negli ultimi giorni, perché da poco ci siamo riuniti tutti. Ci attende una bella sfida. Sono rientrati tutti molto carichi, anche se con un po' di stanchezza all'inizio ovviamente: stanno tornando  tutti in forma per affrontare questa grande partita".

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Su Napoli-Milan: "Mancano poche gare ormai alla fine della stagione, è come se fosse un mini-campionato. Dovremo affrontare le prossime partite con il massimo delle forze e contare gli uni sugli altri. In partite come Napoli-Milan, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, bisogna metterci tanto entusiasmo: affrontiamo una grande squadra e dobbiamo divertirci e dare il massimo. È una squadra che ha tanti pregi, ma anche qualche difetto. Noi stiamo preparando la partita sia in fase difensiva che offensiva, perché hanno giocatori importanti".

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