Verso Napoli-Milan, Mazzocchi: 'Ci attende una bella sfida'

Su Napoli-Milan: "Mancano poche gare ormai alla fine della stagione, è come se fosse un mini-campionato. Dovremo affrontare le prossime partite con il massimo delle forze e contare gli uni sugli altri. In partite come Napoli-Milan, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, bisogna metterci tanto entusiasmo: affrontiamo una grande squadra e dobbiamo divertirci e dare il massimo. È una squadra che ha tanti pregi, ma anche qualche difetto. Noi stiamo preparando la partita sia in fase difensiva che offensiva, perché hanno giocatori importanti".