I rossoneri beffano Udinese e Rangers per il centrale del Troyes da 3 milioni di euro. Sarà il vice di Strahinja Pavlović in Prima Squadra
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Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila e la prestigiosa conferma di Luka Modrić, il Milan sta per piazzare un altro colpo di calciomercato. Una mossa in prospettiva che segue la scia dei rinnovi dei gioielli del vivaio Christian Comotto e Francesco Camarda: i rossoneri sono infatti in chiusura con il Troyes per l'arrivo in Italia di Sankhoun Diawara.
Calciomercato Milan: cifre e dettagli del colpo DiawaraCome ricordato oggi in edicola da 'Il Corriere dello Sport' e 'Tuttosport', il Milan sborserà una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il club di Via Aldo Rossi è stato fulmineo, bruciando sul tempo la concorrenza di Udinese e Rangers Glasgow per assicurarsi il difensore centrale classe 2006. Le sue caratteristiche principali evidenziano un profilo di grande impatto:
- Fisicità dirompente: 190 centimetri di altezza e grande forza atletica.
- Duttilità tattica: mancino naturale, abile come centrale ma capace di agire all'occorrenza da terzino sinistro.
La scalata al Troyes e i dati degli scout rossoneriDopo l'esordio con la Prima Squadra del Troyes avvenuto il 16 novembre 2024 in Coppa di Francia, il difensore parigino di origini senegalesi si è preso la ribalta definitiva nel corso del 2026. Da gennaio a maggio ha collezionato ben 14 partite consecutive (di cui le ultime 12 da titolare), rivelandosi decisivo per la vittoria della Ligue 2 e la promozione del club francese.
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- Eccellente senso della marcatura a uomo
- Forte personalità nella fase di possesso palla
- Grande attitudine alla riaggressione veloce
Inserimento immediato in Prima Squadra alla corte di AmorimLe doti tecniche del centrale saranno subito preziose per le rotazioni del tecnico Rúben Amorim. Ed è proprio questa la novità più rilevante emersa nelle ultime ore: se in un primo momento Sankhoun Diawara sembrava destinato al Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero, la dirigenza ha deciso di inserirlo subito in Prima Squadra nel ruolo di vice di Strahinja Pavlović. Attualmente si attendono soltanto le ultime formalità burocratiche prima di procedere con l'ufficialità del tesseramento.
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