I radar degli osservatori rossoneri non smettono mai di setacciare i campi d'Europa, con un occhio di riguardo sempre rivolto verso i baluardi del calcio giovanile internazionale. L'ultima indiscrezione di calciomercato, lanciata in esclusiva dal portale specializzato AfricaFoot, riferisce come il Milan abbia messo gli occhi su una vera e propria pepita d'oro nel campionato croato: si tratta di Adam Guram.

Centrocampista di grande prospettiva, appena diciassettenne (è nato a Mariupol il 13 marzo 2009), Guram è un profilo atipico ed affascinante anche per via delle sue origini: il ragazzo vanta infatti la doppia nazionalità ucraina e marocchina. Un mix di culture calcistiche che si riflette in una tecnica sopraffina e in una rapidità di pensiero che gli hanno già permesso di bruciare le tappe e di essere aggregato stabilmente alla Prima Squadra dell'Hajduk Spalato.

Calciomercato Milan: fari puntati su Guram, ma c'è il derby con l'Atalanta

Il Milan monitora la situazione con grandissima attenzione, intenzionato a rimpolpare il proprio settore giovanile - la Seconda Squadra del- con un elemento in grado di compiere rapidamente il grande salto verso lo scacchiere di Rúben Amorim. La corsa al baby talento dell'Hajduk, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che in solitaria. In Serie A si registra infatti il forte e consueto inserimento dell', club da sempre maestro nello scovare e valorizzare i campioni di domani nei Balcani.

Guram è sbarcato a Spalato nel marzo del 2026 e si è legato al club croato con un contratto a breve scadenza, fissata al 31 dicembre 2027. Una situazione contrattuale che, inevitabilmente, stuzzica i desideri dei direttori sportivi di mezza Europa, pronti ad approfittare di una finestra d'acquisto favorevole prima che la bottega dell'Hajduk diventi troppo cara.

Asta internazionale per il classe 2009: spuntano Arsenal e Chelsea

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il database di 'Transfermarkt' ne fotografa attualmente un valore di mercato puramente indicativo, stimato intorno ai. Una cifra di partenza irrisoria se rapportata al talento del ragazzo, che vanta già 12 presenze e 2 reti messe a segno con la maglia della Nazionale Ucraina Under 17.Oltre alle sirene italiane di Milan e Atalanta, sulle tracce di Adam Guram si sono mosse le big della Liga spagnola,, affiancate dall'occhio sempre vigile dello Slavia Praga. Ma il vero pericolo per i piani rossoneri arriva, come spesso accade, dalla ricca Premier League. Nelle ultime ore, infatti, i giganti di Londrahanno iniziato a raccogliere informazioni dettagliate sul centrocampista. La caccia ad Adam Guram è ufficialmente aperta: il Milan osserva, pronto a capire se sferrare o meno l'affondo decisivo per bloccare la concorrenza.