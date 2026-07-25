In questi giorni vi stiamo raccontando, a lungo e in maniera approfondita, la situazione di Rafael Leão, attaccante portoghese classe 1999 in uscita dal Milan. Il giocatore considera ormai concluso il suo percorso in rossonero dopo sette stagioni intense, caratterizzate dalla vittoria di uno Scudetto (2022) e di una Supercoppa Italiana (2025), e impreziosite da 80 gol e 65 assist in 291 partite totali.

Una volontà di addio ribadita dallo stesso Leão appena un paio di giorni fa direttamente dal Brasile, dove si trova in vacanza, attraverso le dichiarazioni rilasciate al podcast 'PodPah'. Anche il club di Via Aldo Rossi ritiene che il ciclo del numero 10 a San Siro sia giunto al capolinea, complici anche i duri fischi incassati dai sostenitori rossoneri nelle ultime uscite casalinghe dello scorso campionato.

Calciomercato Milan: il piano della dirigenza per la cessione di Leão

Per sbrogliare il prima possibile il "problema Leão", la dirigenza rossonera ha ufficialmente incaricato diversi intermediari di mercato, tra cui spiccano gli agenti FIFA. L'obiettivo è portare in sede un'offerta congrua e soddisfacente per tutte le parti in causa.

Se il Milan non fa una questione di destinazione, il calciatore ha invece le idee chiarissime: il nativo di Almada punta a un trasferimento nella Premier League inglese o nella Liga spagnola. Al momento, tuttavia, da questi campionati si registrano soltanto timidi sondaggi esplorativi da parte di club come:

Aston Villa

Chelsea

Manchester United

Tottenham

Barcellona

Si tratta di approcci iniziali che, finora, non sono mai sfociati in una richiesta formale di informazioni o in una vera e propria offerta scritta.

Il derby di Istanbul e il retroscena di Nicolò Schira

Le proposte concrete arrivano invece dalla Saudi Pro League e, soprattutto, dalla Süper Lig turca, dove è in corso un vero e proprio derby di mercato a Istanbul tra. I giallorossi sono pronti a offrire a Leão un quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, mentre i gialloblù si spingerebbero fino a 12 milioni all'anno, sempre su base quadriennale.

Il portoghese per ora nicchia e preferisce prendere tempo. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato l'esperto di calciomercato Nicolò Schira che, tramite un post sul proprio account ufficiale del social network X, ha svelato un importante retroscena: il Galatasaray ha presentato nei giorni scorsi un'offerta ufficiale da 30 milioni di euro per rilevare il cartellino del giocatore a titolo definitivo. La proposta è stata però rispedita al mittente dal Milan, che per privarsi del suo gioiello chiede una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Le richieste di Leão: ingaggio da top player

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Anche sul fronte dell'ingaggio la distanza resta ampia. Secondo Schira, infatti, i 10 milioni proposti dai 'Cimbom' (così come i 12 del Fenerbahçe) non bastano: Leão punterebbe a percepire uno stipendio pari a quello guadagnato a Istanbul dall'attaccante nigeriano Victor Osimhen, ovveroIn attesa di sviluppi concreti da questa intricata trama di mercato, il programma del giocatore non cambia: il prossimoterminerà le vacanze e si aggregherà al Milan guidato daper iniziare la tournée pre-campionato a Perth, in Western Australia.