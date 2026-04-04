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Milan, Giménez: “Allegri mi ha insegnato molto, lo ricorderò per il resto della mia vita”

Milan, Giménez: 'Allegri mi ha insegnato molto, lo ricorderò per il resto della mia vita'
Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, è rimasto piacevolmente soddisfatto dal tecnico e dall'uomo Massimiliano Allegri, giunto quest'anno sulla panchina rossonera. Ecco cosa ha detto il 'Bebote' a 'DAZN' sul livornese
Daniele Triolo Redattore 

Nella scorsa stagione, con Sérgio Conceição allenatore, Santiago Giménez - centravanti messicano giunto al Milan nel calciomercato invernale per oltre 30 milioni di euro dal Feyenoord - non era riuscito a brillare sotto porta, nonostante avesse avuto molte occasioni per mettersi in mostra.

In questa stagione, con l'avvento in panchina di un 'mostro sacro' come Massimiliano Allegri, Giménez - seppur non riuscendo mai a trovare la via della rete, se non una volta in Coppa Italia contro il Lecce - era partito discretamente bene, trovando continuità di rendimento e spazio nella formazione titolare.

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Il 'Bebote' e il tecnico livornese hanno instaurato, a quanto pare, un bel rapporto e ora che è tornato dallo stop di cinque mesi dopo l'operazione alla caviglia destra, il bomber messicano vuole iniziare a ripagare Allegri per tutto quello che ha fatto e che sta facendo per lui. Giménez ha parlato così, infatti, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'DAZN'.

Milan, Giménez: "Allegri mi ha fatto guardare il calcio in modo molto più semplice"

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"Mi ha fatto guardare il calcio in modo molto più semplice. A volte la cosa più difficile è capire il calcio semplice. Allegri è questo, lui interpreta il calcio in modo facile ed è per questo che sta facendo molto bene. Penso mi abbia insegnato molto, soprattutto tatticamente e lo apprezzo molto. So che, anche se all’inizio della stagione non ho segnato gol, so quanto abbia aiutato il mister e so anche quanto lui abbia aiutato me. È un allenatore che ricorderò per il resto della mia vita".

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