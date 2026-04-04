Il 'Bebote' e il tecnico livornese hanno instaurato, a quanto pare, un bel rapporto e ora che è tornato dallo stop di cinque mesi dopo l' operazione alla caviglia destra , il bomber messicano vuole iniziare a ripagare Allegri per tutto quello che ha fatto e che sta facendo per lui. Giménez ha parlato così, infatti, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'DAZN'.

Milan, Giménez: "Allegri mi ha fatto guardare il calcio in modo molto più semplice"

"Mi ha fatto guardare il calcio in modo molto più semplice. A volte la cosa più difficile è capire il calcio semplice. Allegri è questo, lui interpreta il calcio in modo facile ed è per questo che sta facendo molto bene. Penso mi abbia insegnato molto, soprattutto tatticamente e lo apprezzo molto. So che, anche se all’inizio della stagione non ho segnato gol, so quanto abbia aiutato il mister e so anche quanto lui abbia aiutato me. È un allenatore che ricorderò per il resto della mia vita".