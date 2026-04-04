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Giménez: “Milan, quello che posso dire è che lascerò il cuore in campo e i gol arriveranno”

Giménez: 'Milan, quello che posso dire è che lascerò il cuore in campo e i gol arriveranno'
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, non ha convinto in pieno il Milan: sotto porta il 'Bebote' - prelevato per tanti soldi dal Feyenoord - non ha mai brillato con la maglia rossonera. Ma lui rilancia la sfida in grande stile
Daniele Triolo Redattore 

Lo scorso 3 febbraio 2025, per 30,2 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, il Milan si era assicurato Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, reduce da due anni e mezzo nel Feyenoord, in Olanda, caratterizzati da 65 gol e 14 assist in 105 presenze complessive.

Un bomber di razza, insomma che, però, da quando veste la maglia rossonera, non si è confermato. Deludendo, finora, tutte le aspettative della tifoseria. Certo, gli alibi sono tanti: è arrivato a stagione in corso, nell'annata 2024-2025, la più brutta degli ultimi anni in casa Milan, contraddistinta più da ombre che da luci e brillare è stato giocoforza difficile.

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In questa stagione, poi, il 'Bebote' era partito, è vero, senza reti all'attivo in campionato, ma fornendo un buon rendimento. Almeno fino allo stop di fine ottobre 2025 per il problema alla caviglia destra che lo ha poi costretto all'operazione a dicembre 2025 e a cinque mesi di stop. Insomma, continuità andata a farsi benedire.

"Avevo in testa di diventare il goleador del Milan, è ancora nei miei pensieri"

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Stamattina, però, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'DAZN', il giocatore ha voluto fare una promessa."Se rivedremo il vero Giménez? Sì. La realtà è che al Feyenoord stavo andando molto bene e il Milan mi ha notato. Nel momento in cui il Milan mi ha notato avevo solo un'idea in testa: diventare il goleador del Milan. È ancora nella mia mente e nei miei pensieri. So che l’unica cosa che deve fare un attaccante è fare gol e la gente sarà felice. Quello che posso dire è che lascerò il cuore in campo e i gol arriveranno".

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