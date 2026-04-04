Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
In questa stagione, poi, il 'Bebote' era partito, è vero, senza reti all'attivo in campionato, ma fornendo un buon rendimento. Almeno fino allo stop di fine ottobre 2025 per il problema alla caviglia destra che lo ha poi costretto all'operazione a dicembre 2025 e a cinque mesi di stop. Insomma, continuità andata a farsi benedire.
"Avevo in testa di diventare il goleador del Milan, è ancora nei miei pensieri"—
Stamattina, però, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'DAZN', il giocatore ha voluto fare una promessa."Se rivedremo il vero Giménez? Sì. La realtà è che al Feyenoord stavo andando molto bene e il Milan mi ha notato. Nel momento in cui il Milan mi ha notato avevo solo un'idea in testa: diventare il goleador del Milan. È ancora nella mia mente e nei miei pensieri. So che l’unica cosa che deve fare un attaccante è fare gol e la gente sarà felice. Quello che posso dire è che lascerò il cuore in campo e i gol arriveranno".
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