"Avevo in testa di diventare il goleador del Milan, è ancora nei miei pensieri"

Stamattina, però, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'DAZN', il giocatore ha voluto fare una promessa."Se rivedremo il vero Giménez? Sì. La realtà è che al Feyenoord stavo andando molto bene e il Milan mi ha notato. Nel momento in cui il Milan mi ha notato avevo solo un'idea in testa: diventare il goleador del Milan. È ancora nella mia mente e nei miei pensieri. So che l’unica cosa che deve fare un attaccante è fare gol e la gente sarà felice. Quello che posso dire è che lascerò il cuore in campo e i gol arriveranno".