Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
L'ex Feyenoord è tornato in campo lo scorso 21 marzo, nei 13' finali di Milan-Torino 3-2 e, ora, dopo essersi allenato senza sosta a Milanello durante la pausa del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, è pronto a fornire - in ottime condizioni fisiche - il suo contributo alla squadra di Massimiliano Allegri. Intanto, però, Giménez - in un'intervista in esclusiva rilasciata in mattinata a 'DAZN' - ha spiegato la sua scelta di operarsi alla caviglia.
Milan, Giménez: "Non ero al 100% e non mi piaceva"—
"È stata una decisione molto difficile perché avevo molto entusiasmo per la stagione e per la grande squadra che avevamo costruito. Eravamo primi o secondi in classifica e volevo continuare a giocare. La verità però è che il dolore era tanto. Ho preso la decisione di operarmi insieme alla mia famiglia per stare bene e per dare quello che posso dare. Non ero al 100% e non mi piaceva. La mia famiglia é sempre stata lì per me. É stato un momento difficile perché fermarsi é sempre qualcosa di difficile, ma sono sicuro che per mano di Dio questo mi ha reso più forte".
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