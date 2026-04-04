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Milan, Giménez: “Mi sento molto bene, importante nel gruppo. Ho fiducia in me stesso”

Milan, Giménez: 'Mi sento molto bene, importante nel gruppo. Ho fiducia in me stesso'
Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha parlato a 'DAZN' delle sue condizioni fisiche al rientro dopo uno stop di cinque mesi pieni per via di un problema e della conseguente operazione alla caviglia destra a fine 2025
Daniele Triolo Redattore 

Finora la stagione 2025-2026 di Santiago Giménez con il Milan è stata un calvario. Un solo gol, segnato il 23 settembre 2025 in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia e ancora nessun timbro in campionato. Poche presenze totali (12) e scarso minutaggio complessivo (781') per via di un problema alla caviglia destra accusato a fine ottobre 2025 che lo ha costretto dapprima ad un'infruttuosa terapia conservativa e poi ad un'operazione, due mesi più tardi, che lo ha tenuto fuori causa a lungo.

Cinque mesi pieni di stop per il 'Bebote' che, dopo Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025, è tornato in campo per Milan-Torino 3-2 del 21 marzo scorso, per la parte finale del match. Ora, dopo aver lavorato due settimane di fila a Milanello, approfittando della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, l'ex Feyenoord si sente pronto e carico per dare il suo contributo al Diavolo di Massimiliano Allegri, così come sottolineato in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'DAZN'.

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Mi sento molto bene, in questo momento la cosa più importante è la mia caviglia e essendo a posto con la caviglia so cosa posso dare. Ho molta fiducia in me stesso e in ciò che posso contribuire alla squadra. Queste ultime otto gare sono finali. Mi sento importante nel gruppo, non solo calcisticamente ma anche all’interno del gruppo. Sono una persona molto positiva e cerco di aiutare i miei compagni", le parole del centravanti messicano.

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