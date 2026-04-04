Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha parlato a 'DAZN' delle sue condizioni fisiche al rientro dopo uno stop di cinque mesi pieni per via di un problema e della conseguente operazione alla caviglia destra a fine 2025
Finora la stagione 2025-2026 di Santiago Giménez con il Milan è stata un calvario. Un solo gol, segnato il 23 settembre 2025 in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia e ancora nessun timbro in campionato. Poche presenze totali (12) e scarso minutaggio complessivo (781') per via di un problema alla caviglia destra accusato a fine ottobre 2025 che lo ha costretto dapprima ad un'infruttuosa terapia conservativa e poi ad un'operazione, due mesi più tardi, che lo ha tenuto fuori causa a lungo.
Cinque mesi pieni di stop per il 'Bebote' che, dopo Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025, è tornato in campo per Milan-Torino 3-2 del 21 marzo scorso, per la parte finale del match. Ora, dopo aver lavorato due settimane di fila a Milanello, approfittando della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, l'ex Feyenoord si sente pronto e carico per dare il suo contributo al Diavolo di Massimiliano Allegri, così come sottolineato in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'DAZN'.