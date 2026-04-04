Milan, Maignan: 'Cosa serve per essere un portiere. In questa squadra ...'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
L'esempio da capitano—
Maignan continua: "Sono molto esigente verso di me, lo sono anche verso gli altri, a volte anche troppo. Lo devo capire, ho la pazienza per capire che non tutti sono fatti nella stessa maniera e va capito il modo di pensare degli altri". Il ruolo di capitano: "Prima di tutto devo dare l'esempio di essere sempre il migliore possibile. Essere capitano un orgoglio. Sei quello che non molla mai. Devi essere un esempio. Dentro questa squadra tutti danno il massimo, anche se i risultati a volte non vanno come vogliamo. Roma non si è fatta in un giorno. Devi avere sempre pazienza e credere nel lavoro. La pazienza paga sempre", conclude Maignan.
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