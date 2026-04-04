Milan, Maignan: 'Cosa serve per essere un portiere. In questa squadra ...'

Fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà: "Sono delle parole molto importanti per me. Avere fede, disciplina nel lavoro, la pazienza e l'umiltà. Quando siamo tutti insieme possiamo ottenere risultati bene. Disciplina è avere un modo di procedere, di non mollare mai. Umiltà perché quando hai tutto questo puoi dimenticare da dove vieni e i sacrifici fatti per arrivare dove sei. Ho avuto un percorso non facile, ma a casa mia hanno fatto di tutto per darmi il meglio. Mia mamma ha lottato tanto per me, per i miei fratelli. 5 in una camera, in una piccola casa. Sono cose che non puoi dimenticare anche quando cresci. Sono ricordi che non vanno mai via, vanno tenuti dentro e vanno affrontate le cose con personalità. Il ragazzo che lei ha educato è diventato un uomo. Penso che mia madre sia felice di me".